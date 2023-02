Reprezentantka Polski zmieni klub. Obierze zaskakujący kierunek

Wszystko wskazuje na to, że Magdalena Stysiak już niebawem będzie miała nowy klub. Czołowa siatkarka reprezentacji Polski od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem zmiany pracodawcy i w końcu jest tego bardzo blisko. Co ciekawe jednak nie zostanie w kraju, w którym obecnie występuje, choć początkowo właśnie taki scenariusz przewidywały media.

Magdalena Stysiak nie zostanie we Włoszech

Niespełna dwa tygodnie temu, dokładnie 12 lutego, pojawiła się informacja, że owszem – Stysiak zostanie bohaterką transferu, lecz zostanie w Serie A. Obecnie atakująca reprezentuje barwy Vero Volley Monzy i miała przejść z niej do Igor Gorgonzola Novary. Zespół ten prowadzi Stefano Lavarini, czyli selekcjoner reprezentacji Polski, dlatego ruch ten wydawał się więcej niż logiczny. Ostatecznie jednak doszło do zwrotu akcji.

W nowej ekipie z Włoch miałaby zastąpić Ebrar Karakut, która zdecydowała się na kontynuowanie kariery w Rosji. Ostatecznie jednak 23-latka opuści Italię i przeniesie się do Turcji.

Fenerbahce zostanie nowym klubem Magdaleny Stysiak

Na portalu ivolleymagazine.it pojawił się artykuł, według którego Stysiak przeniesie się do zespołu ze Stambułu. „Wydawało się, że atakująca zamierza zostać we Włoszech na kolejny sezon, ale obecnie zdaje się, iż w najbliższym lecie trafi nad brzegi Bosforu. Zagra w Fenerbahce, które przekonało polską siatkarkę do transferu” – czytamy w notce zamieszczonej na wspomnianym serwisie.

Te rewelacje potwierdził również portal ajansspor.com, a także włoski dziennikarz Alessandro Garotta, który napisał na Twitterze, że uzgodniono już wszystkie szczegóły przenosin Stysiak do Fenerbahce.

