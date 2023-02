Klub z PlusLigi szykuje sensacyjny transfer. To reprezentant Brazylii

Pomimo zamkniętego okienka transferowego kluby PlusLigi szukają wzmocnień na przyszły sezon. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o kolejnych ruchach zespołów. Według doniesień po bieżącym sezonie z Trefla Gdańsk odejdzie libero Luke Perry, który przeniesie się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Ekipa najprawdopodobniej również pożegna się z atakującym Bartłomiejem Bołądziem, który ma trafić do Projektu Warszawa.

Gwiazda reprezentacji Brazylii może trafić do PlusLigi

Teraz w programie „Prawda Siatki” dziennikarz Jakub Bednaruk poinformował o kolejnym zaskakującym ruchu do polskiej ligi. Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, to będzie mogła aspirować do miana transferu okienka, jak nie roku.

Według dziennikarzy Polsatu Sport ekipę Indykpolu AZS Olsztyn ma wzmocnić atakujący reprezentacji Brazylii – Alan Souza. Ten 28-letni siatkarz wraz z kadrą triumfował w Lidze Narodów 2021. Na swoim koncie posiada także Puchar świata z 2019 roku, kiedy został także wybrany MVP tej imprezy.

Problemy zdrowotne Alana Souzy

W ostatnim czasie Alan Souza miał spore problemy zdrowotne. W 2021 roku doznał kontuzji stopy, a w czerwcu 2022 roku urazu ścięgna Achillesa. – Ja wiem, że Alan Souza miał swoje problemy zdrowotne. Jednak jeśli będzie zdrowy, to on może zrobić różnicę – powiedział ekspert Polsatu Sport.

– Zdrowy Alan Souza może się zabawić z tą ligą – stwierdził Bednaruk.

Zaskakujący plan Indykpolu AZS Olsztyn

Ponadto według ustaleń dziennikarza wynika, że Indykpol AZS Olsztyn planuje grać na jednego atakującego. – Jego zmiennikiem będzie Moritz Karlitzek. Nie zatrudnią drugiego atakującego, tylko będą kombinować z pięcioma przyjmującymi – kontynuował.

Urodzony w 1994 roku zawodnik reprezentował barwy ekipy Apan/Eleva, do którego trafił z rosyjskiego Kuzbass Kemerovo. W przeszłości atakujący grał w drużynach Sada Cruzeiro, SESI Sao Paulo, Olympico Mart Minas i Botafogo. W swojej karierze Souza dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Brazylii i Klubowe Mistrzostwa Świata.

