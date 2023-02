Mistrz olimpijski może zagrać w PlusLidze. Atakującego chce polski klub

Trwa cichy targ zakupowy przed następnym sezonem PlusLigi. Co rusz przedostają się do mediów informacje o kolejnych potencjalnych wzmocnieniach klubów. Nie zawsze wiadomo, czy plotki się potwierdzą, lecz często już na początku roku powszechnie wiadomo, kto gdzie zagra. Jeden z czołowych atakujących świata może zamienić Italię na Polskę.

Kolejny mistrz olimpijski w PlusLidze

Według doniesień ivolleymagazine.it bliski podpisania kontraktu z Jastrzębskim Węglem na przyszły sezon jest Jean Patry. Francuz to mistrz olimpijski z Tokio. W Japonii w drodze do sukcesu jego zespół odprawił między innymi reprezentację Polski, wygrywając 3:2. Urodzony w 1996 roku zawodnik był jednym z najskuteczniejszych graczy całego turnieju. Aktualny wicemistrz PlusLigi ma już w swoich szeregach trzech trójkolorowych złotych medalistów sprzed dwóch lat. W Jastrzębiu grają Benjamin Toniutti, Trevor Clevenot oraz Stephen Boyer.

Patry wchodził do dorosłej siatkówki we francuskim Montpellier. Spędził tam sześć lat, po czym na sezon trafił do włoskiej Cisterny. Od 2020 roku reprezentuje barwy Allianzu Mediolan. Z klubem ze stolicy Lombardii triumfował w Pucharze Challenge dwa lata temu. Oprócz wyróżnień drużynowych, mierzący 207 centymetrów gracz może pochwalić się nagrodą dla MVP europejskiego pucharu trzeciego szczebla czy tytułem najlepszego atakującego Ligi Narodów 2022. W ubiegłym roku Francuzi triumfowali tych rozgrywkach.

Jastrzębski Węgiel chce Jeana Patry’ego

Jeśli informacje Włochów potwierdziłyby się, to Patry zamieniłby ósmy zespół Serie A na trzecią ekipę PlusLigi. Jastrzębski Węgiel w obecnym sezonie ligowym legitymuje się bilansem 17 zwycięstw i 7 porażek. Bardzo dobrze idzie im w Lidze Mistrzów. Prowadzeni przez Marcelo Mendeza siatkarze bezpośrednio awansowali do ćwierćfinału turnieju i w walce o półfinał zmierzą się z niemieckim VfB Friedrichshafen.

