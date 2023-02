Efektowny triumf ZAKSY. Norbert Huber zdradził tajemnicę sukcesu

Triumf Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w rozgrywkach Pucharu Polski smakował ich kibicom, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż początki dwóch pierwszych setów wcale na to nie zapowiadały. Zdecydowanie lepiej prezentowała się ekipa Jastrzębskiego Węgla, która w pierwszym secie prowadziła już nawet pięcioma punktami, a w drugim czterema.

Ostatecznie to siatkarze Tuomasa Sammelvuo wykazali się większą determinacją i skupieniem, wygrywając każdy z setów 26:2, 29:27, 25:23. Kluczowe tutaj okazały się końcówki, w których błyszczeli kędzierzynianie. Triumf w czwartym z rzędu finale Pucharu Polski oznacza, iż ZAKSA prześcignęła AZS Olsztyn w liczbie medali tych rozgrywek. Mają ich już 13.

Norbert Huber zdradził tajemnicę sukcesu ZAKSY

W pomeczowym wywiadzie środkowy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przyznał, że na przestrzeni całego meczu udało im się pokazać ich dobrą grę, a prawdziwym kluczem do sukcesu była pewność siebie i efektowna gra w defensywie. Docenił również klasę rywala.

– Gra w obronie i w bloku była naszym atutem w tych kluczowych momentach bo w dwóch pierwszych setach musieliśmy gonić wynik i właśnie tymi elementami udawało nam się odwrócić szalę na naszą korzyść. Byliśmy pewni siebie, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że po drugiej stronie była naprawdę dobra drużyna, do pewnego momentu nawet lepsza od nas. To nie było łatwe, bo patrząc na półfinał widać było, że Jastrzębski Węgiel jest dobrze przygotowany do swoich spotkań i tak będzie też w finale – mówił Norbert Huber.

Norbert Huber zapowiedział walkę o zwycięstwo w PlusLidze

Podopieczni Tuomasa Sammelvuo zajmują czwarte miejsce w tabeli PlusLigi, tracąc do trzeciego Jastrzębskiego Węgla sześć punktów i liderującej Asseco Resovii Rzeszów dziesięć. Norbert Huber przyznał, iż ich gra w tym sezonie nie jest równa, jednak jeśli są w stanie sięgnąć po Puchar Polski, to zapewnił, że są również w stanie wygrać inne rozgrywki. Jak twierdzi, ich wielkim atutem jest siła mentalna.

– Mamy taki gen do wygrywania, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że po drugiej stronie siatki są zawodnicy, którzy grają w dobrych drużynach i wysoko sklasyfikowanych reprezentacjach, prezentują bardzo wysoki poziom siatkarski. Na pewno dużo w tym turnieju wygraliśmy naszym mentalem i tym, że w trudnych momentach jesteśmy drużyną. Mamy wysoką jakość i na tym się skupiamy – dodał siatkarz.

