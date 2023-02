Kryzys w Skrze Bełchatów. Prezes reaguje na doniesienia

Skra Bełchatów nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. W rozgrywkach PlusLigi zajmuje dopiero 11 miejsca, przez co najprawdopodobniej nie zobaczymy jej w play-offach. Bilans ośmiu zwycięstw i aż siedemnastu porażek to najgorszy bilans siedmiokrotnego mistrza Polski w historii jego występów w XXI wieku.

Prezes Skry Bełchatów komentuje doniesienia medialne

Spore poruszenie wywołał komunikat głównego sponsora klubu, PGE, który wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją Skry.W informacji padły słowa m.in. o potrzebie natychmiastowych zmian i ustabilizowaniu wydatków. Ponadto jak podawał portal ddbelchatow.pl sponsor nie wykluczał wycofania się po zakończonym sezonie. W związku z całym zamieszaniem w poniedziałek prezes Konrad Piechocki opublikował na stronie klubu oświadczenie, w którym krytykuje media z podawanie – jego zdaniem – nieprawdziwych wiadomości.

„W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej czuję się zobowiązany do zabrania głosu i ich sprostowania. Informacje te przede wszystkim uderzają w Klub Piłki Siatkowej Skra, którym mam wielki zaszczyt zarządzać, ale również we mnie osobiście. Dotychczas nigdy nie zostałem zmuszony do tego, by prostować nieprawdziwe informacje podawane przez organy prasowe. Niestety, w tej chwili – z wielką przykrością – muszę to zrobić, aby bronić marki Skry Bełchatów – napisano na oficjalnej stronie zespołu.

Konrad Piechocki o audycie w Skrze Bełchatów

Piechocki odniósł się także do zarzutów związanych z rzekomą słabą sytuacją finansową. W oświadczeniu piszę o poparciu dla ogłoszonego na ostatniej radzie nadzorczej klubu niezależnego audytu Skry.

„Chciałbym podkreślić z pełną stanowczością, iż nasz Klub od zawsze cechuje wysoka dyscyplina finansowa i nigdy nie wydaliśmy złotówki, na którą nie mieliśmy pokrycia w umowach z naszymi sponsorami czy innych przychodach. Z dużym zadowoleniem przyjąłem zatem ostatnią decyzję Rady Nadzorczej KPS Skra Bełchatów S.A. o przeprowadzeniu niezależnego audytu finansowego. Nie mam żadnych wątpliwości, że jego wyniki potwierdzą moje słowa i udowodnią, iż w zarządzaniu finansami Klubu nie zostały popełnione żadne nieprawidłowości, a obecne przejściowe problemy zakończą się dzięki dalszej realizacji umowy ze sponsorem strategicznym, jakim jest PGE S.A. – zgodnie z zapisanymi w tej umowie warunkami”

Skra Bełchatów kontra Modena w Pucharze CEV

Pomimo słabej sytuacji w tabeli PlusLigi, Skra cały czas liczy się w walce o Puchar CEV. Zespół Andrei Gardiniego czeka dwumecz z Modeną. Pierwsze starcie zaplanowano na 8 marca we Włoszech. Rewanż tydzień później w Bełchatowie.

