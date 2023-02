Powrót kontuzjowanych graczy do kadry. Grbić z wątpliwościami

Choć rozgrywki klubowe trwają w najlepsze, to sympatycy siatkówki nie zapominają o zbliżającym się sezonie reprezentacyjnym. W tym roku kadrę Nikoli Grbicia czeka wiele trudnych sprawdzianów na czele z mistrzostwami Europy i kwalifikacjami olimpijskimi.

Nikola Grbić o powrocie Wilfredo Leona i Norberta Hubera

Serb pojawił się w Polsce na turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski. Poprzez fakt, że nie pracuje w żadnym klubie (zapowiedział, że nie będzie pracował także w przyszłym sezonie), może spokojnie podróżować do naszego kraju i osobiście rozmawiać z zawodnikami. W rozmowie z portalem sport.pl wypowiedział się między innymi na temat obecności w kadrze Wilfredo Leona i Norberta Hubera. Obaj opuścili poprzedni sezon reprezentacyjny z powodu kontuzji. Jak mówi Grbić, o ile w przypadku siatkarza Perugii wątpliwości nie ma, o tyle w przypadku środkowego Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle musi się jeszcze zastanowić.

– Obecnie możemy umieścić na liście trzydziestu zawodników, czyli o pięciu więcej niż rok temu. Na pewno będzie Wilfredo Leon, którego poprzednio wyeliminowały kłopoty zdrowotne. Co do Norberta Hubera, to nie wiem. Bo widzę, że jeszcze nie wrócił na stałe do gry i ma problem. Wiedzieliśmy, że będzie potrzebował czasu na powrót do zdrowia po operacji, ale nie widzę zbytnio, by grał, więc zobaczymy. Owszem, w finale Pucharu Polski zaliczył udany występ, wchodząc z ławki. Mam nadzieję, że to będzie dla niego pozytywny impuls. Kiedy będzie czas na podanie listy powołanych, to będziemy każdego sprawdzać – pod względem statystycznym i medycznym. Wszystkie elementy weźmiemy pod uwagę – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski siatkarzy przed sezonem 2023

Norbert Huber ma obecnie w ZAKSIE mocną konkurencje w postaci Dmytro Paszyckiego i Davida Smitha. Jeśli pojawi się w kadrze, to będzie musiał zmierzyć się z długim terminarzem. Polacy najpierw powalczą w Lidze Narodów aż do samego końca imprezy (są gospodarzem turnieju finałowego), a później wystąpią w kwalifikacjach olimpijskich i na mistrzostwach Europy.

