Koniec pewnej ery w Skrze Bełchatów. Odchodzi wielka postać

Trudno o pozytywne wiadomości związane z PGE Skrą Bełchatów. Klub będący przed laty wizytówką polskiego sportu na arenie międzynarodowej znajduje się w słabej sytuacji. W obecnym sezonie PlusLigi zajmuje dopiero 11. miejsce, mając już tylko iluzoryczne szanse na awans do play-offów. Bilans 8 zwycięstw i 17 porażek jest najgorszym w historii występów zespołu na najwyższym szczeblu ligowym.

PGE Skra Bełchatów bez legendarnego prezesa

Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny Skry Bełchatów, poinformowała właśnie na swoim profilu w serwisie Twitter, że dotychczasowy prezes klubu, Konrad Piechocki, został odwołany ze swojej funkcji. Jego miejsce tymczasowo zajmie Piotr Bielarczyk, który obecnie pełni rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej klubu.

„Rada Nadzorcza klubu zdecydowała o odwołaniu z upływem 16 marca 2023 roku prezesa Konrada Piechockiego. Do czasu powołania nowego prezesa p.o. Prezesa klubu będzie przewodniczący RN Piotr Bielarczyk” – możemy przeczytać na profilu Polskiej Grupy Energetycznej na Twitterze.

Osiągnięcia Konrada Piechockiego w bełchatowskiej siatkówce

Piechocki to człowiek-instytucja jeśli chodzi o bełchatowską siatkówkę. Pamięta doskonale drogę Skry do PlusLigi, a także do największych sukcesów na arenie międzynarodowej. Choć oficjalnie funkcję prezesa pełnił od 2007 roku, to z klubem związany był o wiele dłużej. Do dziś w klubie występuje także jego syn. Kacper Piechocki to podstawowy libero klubu od wielu lat, który jednak z powodu kontuzji wróci do gry dopiero na początek następnych rozgrywek.

Czas pracy Piechockiego w Bełchatowie przepełniony jest sukcesami. To za jego czasów Skra zdobyła wszystkie mistrzostwa i Puchary Polski. Były już sternik klubu był przy nim, gdy ten walczył o triumf w Lidze Mistrzów w 2012 roku.

PGE Skra Bełchatów powalczy z Modeną w Pucharze CEV

Pomimo słabej sytuacji finansowej i sportowej, PGE Skra Bełchatów oficjalnie cały czas liczy się w walce o Puchar CEV. Już 8 marca zmierzy się w pierwszym meczu półfinałowym z włoską Modeną. W ostatnich godzinach sporo mówi się jednak o potencjalnym strajku zawodników z powodów problemów z wypłacalnością.

