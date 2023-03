Polki poznały rywalki w Lidze Narodów. Wymagające zadanie

Polska siatkówka nadal stoi na wysokim poziomie. Panowie rok temu zdobyli srebro podczas mistrzostw świata. Panie, po 12 latach przerwy, ponownie pojawiły się na MŚ i zaprezentowały się z dobrej strony, walcząc do ostatniej piłki o półfinał. Dobra forma sprawiła, że o żeńskiej kadrze znowu zaczęło się dobrze mówić. W 2023 roku po raz kolejny powalczą w Lidze Narodów.

Polskie siatkarki znów zagrają z wymagającymi rywalkami

Ubiegłoroczna edycja VNL była poligonem doświadczalnym dla Stefano Lavariniego. Włoch musiał sobie radzić bez nominalnych atakujących. Zabrakło m.in. Magadaleny Stysiak, której kontuzja zabrała pierwszą część sezonu reprezentacyjnego. Polki wygrały tylko cztery spotkania, zajmując 13 miejsce w fazie grupowej.

Nadchodzące rozgrywki przebiegną w podobnym formacie jak rok temu. Każdy z szesnastu zespołów rozegra dwanaście spotkań podczas trzech turniejów w różnych krańcach świata. To oznacza, że przynajmniej w pierwszej fazie Polki nie zagrają z trzema reprezentacjami. Do turnieju finałowego przejdzie najlepsza siódemka plus gospodarz Stany Zjednoczone.

Terminarz spotkań Polek w Lidze Narodów 2023

Polki zmierzą się na turniejach w Ankarze, Hongkongu i Suwon. W zdecydowanej większości przypadków mecze będą się rozpoczynać o wczesnych porach naszego czasu. Na początku polecą do Turcji, gdzie zmierzą się z Kanadyjkami, Włoszkami, Tajkami i Serbkami, pogromczyniami z ćwierćfinału MŚ. W porównaniu do ubiegłego roku Lavarini będzie mógł powołać do szerokiego składu 30 zawodniczek. Zmienią się także zasady dotyczące zmian kontuzjowanych siatkarek.

Terminarz spotkań Polek w VNL 2023 (godziny czasu polskiego)

Turniej w Antalyi (Turcja):

30.05, godz. 19:00 Polska – Kanada

01.06, godz. 16:00 Polska – Włochy

02.06, godz. 13:00 Tajlandia – Polska

03.06, godz. 13:00 Polska – Serbia

Turniej w Hongkongu:

13.06, godz. 11:00 Dominikana – Polska

15.06, godz. 11:00 Polska – Turcja

16.06, godz. 11:00 Polska – Holandia

17.06, godz. 14:30 Polska – Chiny

Turniej w Suwon (Korea Południowa):

28.06, godz. 8:30 USA – Polska

29.06, godz. 5:00 Polska – Niemcy

30.06, godz. 5:00 Bułgaria – Polska

02.07, godz. 7:00 Polska – Korea Południowa

