Polska siatkarka wyłączona z gry. Czeka ją spora przerwa

Temat kariery Malwiny Smarzek w 2022 roku był mocno poruszany w świecie polskiego sportu. Jej wypowiedzi tuż po wybuchu wojny w Ukrainie były różnie odbierane. Atakująca odeszła z Lokomotiwu Kaliningrad, by dołączyć do Developresu Bella Dolina Rzeszów. Od obecnego sezonu występuje w Brazylii. Teraz, tuż przed play-offami, czeka ją przymusowa przerwa.

Kontuzja Malwiny Smarzek

Smarzek zabrakło w ubiegłym sezonie reprezentacyjnym. Do dziś nie wiadomo prawdziwych przyczyn nieobecności, gdyż siatkarka i selekcjoner Stefano Lavarini konsekwentnie unikają konkretnych wypowiedzi na ten temat. Polka jest obecnie skupiona na występach w Osasco Sao Cristovao Saude, czterokrotnych mistrzyniach Brazylii. W najbliższym czasie musi się jednak skupić na regeneracji. Pochodząca z Łasku 26-latka przeszła zabieg artroskopii kolana, który wyklucza ją z występów przynajmniej na kilka tygodni.

Dla Osaco, wicelidera Superligi, to spory problem, gdyż Smarzek jest kolejną zawodniczką, która nabawiła się kontuzji. Urazy powstrzymują obecnie od gry również przyjmujące, Glayce Vasconcelos i Micayę White. Według przewidywań Polka opuści wszystkie cztery pozostałe mecze fazy zasadniczej rozgrywek i prawdopodobnie wróci dopiero na play-offy. Jej zespół w obecnym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i mierzy w złoto. Do liderek, Praia Clube, tracą sześć punktów.

Występy Malwiny Smarzek w Osaco

Malwina Smarzek przed kontuzją miała trudniejszy okres. Nie dostawała szans gry lub jeśli się pojawiała, to tylko na epizody, by dać krótką zmianę podstawowej atakującej, Tiffany Abreu. Nie wiadomo nadal co z przyszłością byłej siatkarki Grupa Azoty Chemika Police czy Igora Gorgonzola Novara. Po sytuacji z ubiegłego roku wątpliwe jest, by siatkarka zdecydowała się od razu wrócić do Tauron Ligi.

