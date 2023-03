Tu tkwią problemy PGE Skry Bełchtów. Mateusz Bieniek ujawnił nowe fakty

Wokół PGE Skry Bełchatów toczy się wiele debat, których celem jest ustalenie problemów, trawiących klub od początku trwającego sezonu PlusLigi. Klub, który przed sezonem typowany był na jednego z pretendentów do mistrzowskiego tytułu, prawdopodobnie nie załapie się nawet do fazy play-off. 16 marca funkcję prezesa Skry przestanie pełnić Konrad Piechocki, co tym bardziej podkręca podejrzenia, iż w bełchatowskim zespole dzieje się naprawdę źle. Tymczasem środkowy drużyny z woj. łódzkiego ujawnił nowe fakty.

Mateusz Bieniek szczerze o problemach PGE Skry Bełchatów

Mateusz Bieniek udzielił wywiadu serwisowi sport.tvp.pl, podczas którego przyznał, że PGE Skrę Bełchatów trawią problemy nie tylko sportowe. Dodał, iż wszystko się nawarstwia, a porażki sprawiały, że drużyna traciła pewność siebie. Co więcej, był czas, w którym zawodnicy nie otrzymywali pensji.

– Kochamy siatkówkę i ona sprawia nam przyjemność, ale jest to również nasza praca. Mamy rodziny na utrzymaniu, kredyty, leasingi samochodowe, więc nie jest łatwo, kiedy nie dostaje się wynagrodzenia – powiedział środkowy reprezentacji Polski.

PGE Skra Bełchatów nie wypłacała pensji zawodnikom

Zawodnik PGE Skry Bełchatów podkreślił, że mimo kłopotów z wypłacaniem pensji, część należności została już uregulowana. Stało się to po decyzji o zmianie prezesa klubu. Dodał także, że zawodnicy planowali przeprowadzić akcję protestacyjną, a jednym z pomysłów było opuszczenie treningu.

– Chcieliśmy pokazać, że coś jest nie tak, bo nawet sami nie wiedzieliśmy, czy otrzymamy jakiekolwiek wynagrodzeni – dodał siatkarz.

Najbliższy mecz PGE Skra Bełchatów rozegra 8 marca z Modeną w ramach pierwszego spotkania półfinałowego Pucharu CEV. Rewanż odbędzie się tydzień później w Bełchatowie.

