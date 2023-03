Siatkarz ZAKSY tłumaczy porażkę ze Skrą. Nietypowa przyczyna

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle broni tytułów z poprzedniego sezonu. Pomimo początkowej słabej formy, w ostatnich tygodniach siatkarze prowadzeni przez Tuomasa Sammelvuo, radzą sobie bardzo dobrze. Do rewanżu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów podchodzą po zwycięstwie 3:2 w pierwszym meczu. W międzyczasie doznali nieoczekiwanej porażki w PlusLidze.

Norbert Huber tłumaczy przyczyny porażki ZAKSY ze Skrą Bełchatów

W meczu 27. kolejki PlusLigi kędzierzynianie podejmowali PGE Skrę Bełchatów. O problemach zespołu z województwa łódzkiego mówi się praktycznie nieprzerwanie od kilku tygodni. W starciu z ZAKSĄ widzieliśmy jednak inną Skrę. Zespół Andrei Gardiniego pewnie pokonał rywali 3:0, czym zszokował wszystkich fanów siatkówki w Polsce. „Koziołki” zaprezentowały się bardzo słabo, podczas gdy u gości fantastyczne spotkanie rozegrał Dick Kooy, siatkarz, który w ostatnich miesiącach był obiektem krytyki z powodu tragicznej dyspozycji.

W programie „Misja Siatka” w Przeglądzie Sportowym Onet na temat ostatniego meczu wypowiedział się środkowy kędzierzynian, Norbert Huber. Zdaniem reprezentanta Polski istotną kwestią, która wpłynęła na dyspozycję ZAKSY był posiłek. Siatkarze mieli źle zareagować na ciężkostrawne dania, które zwolniły graczy w trakcie starcia.

– Ten mecz po prostu się odbył. Jeśli miałbym poszukać rzeczy, na którą można to zrzucić, to zjedliśmy średni obiad. Była ciężkostrawna zupa i tłusta carbonara. Nim obiad się spalił, było już po meczu. Dziś mieliśmy siłownię, nie rozmawiamy o tym meczu. Dla nas najważniejszy jest czwartek, to dla nas priorytet. Wiemy, jak się wygrywa i kto przeciwko nam zagra. Jesteśmy drużyną, która potrafi się na takie starcia nakręcić – powiedział Huber.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy w PlusLidze

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z dorobkiem 52 punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli PlusLigi. Do prowadzącej Asseco Resovii Rzeszów traci dziesięć „oczek”.

Czytaj też:

Siatkarz zaskoczył po powrocie do PlusLigi. „Wcale nie jest tak łatwo dostać szansę”Czytaj też:

Słynny libero trafi do PlusLigi. Wielki transfer polskiego klubu