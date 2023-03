Klub PlusLigi podjął radykalne kroki. „Drużyna nie odnosiła sukcesów”

Bieżący sezon LUK-u Lublin nie jest najlepszy w ich wykonaniu. Zawodnicy ze stolicy województwa lubelskiego zajmują obecnie 11. lokatę w tabeli z 34. punktami na koncie, a ich ostatnia seria jest fatalna. Przegrali pięć spotkań z rzędu, a ostatnią wygraną zanotowali 29 stycznia w pojedynku z czerwoną latarnią PlusLigi, BBTS-em Bielsko-Biała, z którym i tak zdołali przegrać seta. Nijak to się ma do sytuacji, która miała miejsce na przełomie 2022 i 2023 roku. Wówczas siatkarze z Lublina wygrywali mecz za meczem, odsyłając z kwitkiem m.in. ZAKSĘ czy Jastrzębski Węgiel. Z racji problemów, władze klubu podjęły ważne kroki.

Dariusz Daszkiewicz zwolniony z LUK-u Lublin

Dariusz Daszkiewicz objął stery LUK-u Lublin w styczniu 2021 roku. To pod jego batutą klub zanotował historyczny awans do PlusLigi, wygrywając 17 z 19. meczów Tauron 1. Ligi. Z kolei w najwyższej polskiej lidze rozegrał 55 meczów, z których zwyciężył tylko 22, dlatego zdecydowano o jego zwolnieniu.

„Biorąc pod uwagę wciąż istniejące szanse na awans do fazy play-off PlusLigi, Zarząd Klubu poczuł się w obowiązku podjąć wszelkie konieczne kroki, by wesprzeć Drużynę w jej staraniach na parkiecie. Za taki krok uznano niewątpliwy bodziec w postaci zmiany Trenera. W ostatnich tygodniach Drużyna nie odnosiła wyników na miarę stawianych przed nią celów, co uzasadnia wrażenie o wyczerpaniu się formuły – niegdyś owocnej – współpracy z dotychczasowym trenerem” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Maciej Kołodziejczyk nowym trenerem LUK-u Lublin

Funkcję pierwszego trenera LUK-u Lublin objął dotychczasowy asystent Dariusza Daszkiewicza, Maciej Kołodziejczyk, który prowadził ją także przed przyjściem świeżo zwolnionego szkoleniowca. Wspierać go będzie także dotychczasowy sztab.

