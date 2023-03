ZAKSA przedłużyła kontrakt z gwiazdą. Znakomite wieści dla kibiców

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle sprawiła niemałą niespodziankę, przegrywając z PGE Skrą Bełchatów przed własną publicznością 0:3. Tym samym podopieczni Tomasa Sammuelvo spadli na piątą lokatę w tabeli PlusLigi. W dalszym ciągu pozostają w grze o półfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu pokonali Trentino Volley i są w lepszej sytuacji przed rewanżem, który odbędzie się już wkrótce. Teraz kibice kędzierzynian otrzymali kolejną dobrą wiadomość.

Gwiazdor ZAKSY na dłużej w klubie

Włodarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle poinformowali o przedłużeniu kontraktu z Bartoszem Bednorzem, który dołączył do drużyny w trakcie obecnego sezonu po ponad pięcioletniej przerwie od gry w PlusLdze.

Wcześniej grał m.in. w PGE Skrze Bełchatrów, Azimut Leo Shoes Modena (SuperLega), Zenicie Kazań (liga rosyjska), a obecny sezon zaczął w chińskim Shanghai Bright. Od początku było widać, że bardzo dobrze zaaklimatyzował się w ZAKSIE, czego dowodem jest przedłużenie kontraktu.

– Bardzo dobrze się tu czuję i odnajduję. Szybko zaaklimatyzowałem się w tym klubie. Panuje tu świetna atmosfera otoczona wspaniałymi zawodnikami i ludźmi pracującymi w klubie – mówił Bartosz Bednorz, cytowany przez portal zaksa.pl.

Bartosz Bednorz dumny z możliwości gry w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle

Za najważniejszy argument do przedłużenia kontraktu był dla niego fakt, iż ZAKSA jest drużyną rywalizującą o najwyższe cele w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwo Polski.

– To jeden z ważniejszych argumentów dla mnie. ZAKSA to klub, który od lat walczy o najwyższe cele, przez co ma postawioną bardzo wysoko poprzeczkę i to dzięki temu wiem, że mogę tutaj zrobić kolejny krok w swojej karierze i poprawić swoje umiejętności. Do tego świetna atmosfera panująca w szatni, jak i całym klubie – dodawał Bartosz Bednorz.

Wcześniej władze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przedłużyli z Davidem Smithem i Erikiem Shojim.

