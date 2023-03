ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy o trzeci z rzędu finał Ligi Mistrzów. O której i gdzie oglądać mecz z Sir Safety Perugią?

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy o trzeci finał siatkarskiej Ligi Mistrzów z rzędu. Dwie poprzednie edycje siatkarze z PlusLigi wygrywali i teraz mają bardzo dużą szansę, by powtórzyć to po raz trzeci.

Droga ZAKSY do półfinału Ligi Mistrzów

Na tym etapie nie ma już słabych drużyn, a ZAKSA ma wyjątkowo trudną drabinkę. Zajmując drugie miejsce w grupie D za Itasem Trentino Kędzierzynianie musieli zmierzyć się w bratobójczym pojedynku z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Ten dwumecz zwyciężyli obrońcy tytułu (3:0 i 2:3), dzięki czemu mogli awansować do ćwierćfinału tego europejskiego pucharu.

Tam na podopiecznych Tuomasa Sammelvuo czekali grupowi rywale z Włoch. W pierwszym meczu Polacy pokonali Itas Trentino 3:2 (25:22, 22:25, 22:25, 25:21,15:10). Co prawda rewanż skończył się tym samym wynikiem, ale w drugą stronę (25:19, 23:25, 27:29, 25:21, 15:12 dla Itasu). Zwycięzcę wyłonić musiał złoty set, w którym górą byli siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. O której i gdzie oglądać mecz ZAKSA– Perugia?

Tym samym mistrzowie Polski mają szansę na trzeci finał i trzeci triumf w Lidze Mistrzów z rzędu. By tego dokonać, muszą pokonać Sir Safety Perugię w półfinale. Nie będzie to łatwe zadanie, ale jak już udowodniły inne zespoły, podopieczni Andrei Anastasiego nie są nie do pokonania.

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Safety Sicoma Monini Perugia odbędzie się w środę 29 marca o godz. 20:30. Transmisja odbędzie się na żywo w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie na serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

