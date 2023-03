Polski siatkarz opuścił Projekt Warszawa. Już zadebiutował w nowym klubie

Projekt Warszawa mknie jak burza przez rozgrywki ligowe. Odkąd pod koniec listopada ubiegłego roku drużynę przejął Piotr Graban zanotowali tylko jedną porażkę z liderem PlusLigi Asseco Resovią Rzeszów, jednak miało to miejsce jeszcze w grudniu. W 2023 roku wygrali wszystkie spotkania i obecnie plasują się na piątym miejscu w lidze, dwa punkty za czwartą Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i są pewni gry w fazie play-off. Nowy szkoleniowiec wniósł do zespołu nie tylko świeżość w grze, ale również otwartość na nowe twarze. Jedna z nich musiała opuścić klub.

Bartosz Bućko opuścił Projekt Warszawa

Turecki zespół Bartosza Bućko Hatay Büyükşehir Belediyesi na skutek tragicznego trzęsienia ziemi, w którym ucierpiał ich kraj, postanowił wycofać się z rozgrywek ligowych, co również przełożyło się na rozstanie z kilkoma zawodnikami. 28-latek z Polski musiał wrócić do kraju razem całą rodziną i dzięki wspaniałomyślności władz stołecznego zespołu, trenował z nimi, by nie wypaść z wprawy i podtrzymać dobrą formę. Niestety stało się jasne, że nie może zostać z nimi na stałe.

W związku z tym siatkarz, jak i jego przedstawiciele rozpoczęli poszukiwania nowego klubu. I wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ zawodnik już zdążył podpisać kontrakt. Nowym pracodawcą atakującego został katarski Police Club, w którym zdążył już zadebiutować.

Kariera Bartosza Bućko

Bartosz Bućko od początku swojej kariery jest nazywany niezwykle utalentowanym siatkarzem. Jego przeszłość związana jest z takimi klubami, jak: BBTS Bielsko-Biała, Calzedonia Werona, Effector Kielce, AZS Częstochowa, Stal Nysa, Krisopol Września i wcześniej wspomniany Hatay Büyükşehir Belediyesi. Podczas swojej przygody z siatkówką sięgnął po Puchar Challenge oraz złoty i srebrny medal w I lidze.

