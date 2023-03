Nikola Grbić z żalem po publikacji nowego terminarza PlusLigi. „Nie miałem realnego wpływu na to, jak będzie on wyglądać”

Przed polskimi siatkarzami wymagający sezon reprezentacyjny. Czeka ich wyczerpująca Liga Narodów, mistrzostwa Europy oraz najważniejsza impreza roku – kwalifikacje olimpijskie. Formuła walki o awans sprawia, że Biało-Czerwoni mogą być bardzo spokojni o bilety do Paryża. Nawet jeśli potkną się na turnieju w Chinach, to jako liderzy rankingu FIVB prawdopodobnie będą mogli liczyć na ewentualny awans poprzez pozycję w klasyfikacji.

Nikola Grbić komentuje nowy terminarz PlusLigi

Nie dziwi wiec, że kadra oraz PlusLiga myślą o kształcie polskich rozgrywek na sezon olimpijski 2023/2024. Wedle nowo przyjętych zasad sezon zasadniczy pozostanie w niezmienionej formule. Zmieni się tylko play-offy. Ćwierć i półfinały zostaną rozegrane na zasadzie mecz i rewanż, z ewentualnym złotym setem. Z kolei serie o medal rozstrzygną się maksymalnie w trzech spotkaniach (gra do dwóch wygranych).

Zmiany zmniejszają liczbę spotkań, lecz nie jest to tak wielka różnica, o jaką postulował Nikola Grbić. Trener reprezentacji Polski wypowiedział się dla TVP Sport o decyzji włodarzy ligi. Powiedział, że nie miał wpływu na finalny kształt ligi, a jego kompetencje ograniczały się wyłącznie do sugestii.

– Przede wszystkim nie miałem realnego wpływu na to, jak będzie on wyglądać. Jego tworzenie było poza zakresem moich kompetencji. Jedyne, co mogłem zrobić, co też uczyniłem, to spotkać się z osobami decyzyjnymi. Były one tak miłe, że zaprosiły nas do siebie, by porozmawiać o kolejnym sezonie. Liczyłem na to, że zrozumieją konieczność zakończenia ligi wcześniej, ponieważ takie rozwiązanie leży w interesie nas wszystkich – stwierdził serbski szkoleniowiec.

Trener reprezentacji Polski o młodych siatkarzach z PlusLigi

Grbić wypowiedział się także nt. powołań. Zwrócił uwagę na grę młodych zawodników – Michała Gierżota i Dawida Dulskiego. Dodał także, że nie smuci go fakt rozgrywania kwalifikacji olimpijskich w Chinach, gdyż wie, z jakimi kosztami wiązałoby się to dla polskiej federacji, która organizuje w tym roku podobne zawody dla pań.

