Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Gdzie i o której obejrzeć transmisję z hitu PlusLigi?

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w ostatnich spotkaniach prezentuje się znakomicie. Odstępstwem od tego stwierdzenia może być jedynie meczu z PGE Skrą Bełchatów, który podopieczni Tomasa Sammuelvo sensacyjnie przegrali. Zresztą, Jastrzębski Węgiel podzielił ich los, jednak w nieco mniej kompromitującym stylu. Obie ekipy wygrały swoje pierwsze mecze w półfinałach Ligi Mistrzów i są bliżej spotkania w finale tych rozgrywek. Wcześniej przyjdzie im zmierzyć się w ramach hitu 30. kolejki PlusLigi.

ZAKSA i Jastrzębski idą po Ligę Mistrzów

Zdecydowanie większą niespodziankę sprawiła ZAKSA, która pokonała faworyzowaną Sir Safety Perugię 3:1. Jastrzębski Węgiel zmierzył się z Halkbankiem i zwyciężył z nimi takim samym wynikiem. Choć obu ekip nie trzeba przedstawiać, to również nie można dziwić się doskonałym wynikom przez nich osiąganym. W barwach kędzierzynian występują takie gwiazdy, jak, m.in.: Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz czy Erik Shoji.

Z kolei ekipę Marcelo Mendeza współtworzą m.in.: Tomasz Fornal, Benjamin Toniutti, Stephen Boyer, Jurij Gladya, Jakub Popiwczak czy Trevor Clevenot. Zarówno ZAKSA, jak i Jastrzębski Węgiel mają już pewne udziały w fazie play-off, jednak to jastrzębianie są zdecydowanie bliżej mistrzostwa. Do prowadzącej Asseco Resovii Rzeszów tracą obecnie pięć punktów, ale jeśli zdołają zwyciężyć z ZAKSĄ, ta przewaga zmniejszy się już do zaledwie dwóch oczek.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Gdzie i o której obejrzeć transmisję TV i online?

Transmisję TV i online meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel będzie można obejrzeć od godz. 20:30 w Polsacie Sport i w platformie Polsat Box Go.

