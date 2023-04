Były siatkarz Asseco Resovii zmienia klub. Zastąpi go francuski gwiazdor

Tegoroczny sezon PlusLigi to prawdziwe szaleństwo. W czołówce mamy ścisk, choć wiele wskazuje na to, że o najwyższy cel powalczą trzy ekipy: Asseco Resovia Rzeszów, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Jastrzębski Węgiel. Tylko ostatnia z wymienionych drużyn bije się jeszcze na innym froncie, a dokładnie w Lidze Mistrzów, dlatego teoretycznie dwie pierwsze mogą skupić się przede wszystkim na lidze. Poza Polską dochodzi do wielu ciekawych ruchów transferowych z udziałem graczy, którzy kiedyś występowali w kraju nad Wisłą.

Były siatkarz Asseco Resovii zmienia klub

Amerykański siatkarz niemieckiego pochodzenia Thomas Jaeschke występował w Asseco Resovii Rzeszów w latach 2016-2017. Następnie jego kariera wiodła przez Włochy i Chiny, a dokładnie Calzedonię Weronę, Allianz Milano i Beijing BAIC Motor. Od stycznia 2023 roku jest zawodnikiem Halkbanku Ankary, który jest przeciwnikiem Jastrzębskiego Węgla w półfinale Ligi Mistrzów (1:3 dla polskiej ekipy w pierwszym meczu). Wszystko wskazuje na to, że jego drogi z tureckim klubem się rozchodzą.

Włoscy dziennikarze poinformowali, że Amerykanin przeniesie się do Japonii, choć jeszcze nie wskazali, do którego klubu konkretnie ma się udać. Wiadomo natomiast, że w jego miejscu ma pojawić się gwiazda światowej siatkówki.

Earvin N'Gapeth zasili Halkbank Ankarę

Mowa o Earvinie N'Gapethu, który obecnie występuje we włoskiej Modenie. O tym transferze mówi się już od dłuższego czasu, jednak teraz jest już niemal pewne, że Francuz zasili turecką ekipę wraz z początkiem następnego sezonu. Co więcej, gwiazdor będzie mógł liczyć na znakomite zarobki rzędu 700 tys. euro rocznie. Oficjalne potwierdzenie tego ruchu ma trafić do mediów w najbliższym czasie.

