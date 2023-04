Kiedy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów? ZAKSA i Jastrzębski zmierzą się w historycznym starciu

Czegoś takiego w historii siatkówki jeszcze nie było, by w finale Ligi Mistrzów spotkały się dwie drużyny z tego samego kraju. Owszem kilka razy wydawało się, że taki scenariusz jest bardzo realny, aczkolwiek koniec końców nigdy się to nie wydarzyło. Tymczasem nie dość, że w sezonie 2022/23 w końcu dojdzie do takiego pojedynku, to jeszcze zmierzą się w nim polskie drużyny – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel zmierzą się w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów

Obie ekipy występujące na co dzień w PlusLidze nie miały łatwej przeprawy. Mistrzowie naszego kraju już na początku play-off mieli kłopoty z pokonaniem… Aluron CMC Warty Zawiercie. Później pokonali Itas Trentino w dramatycznych okolicznościach – o wszystkim rozstrzygał złoty set, czyli swoista dogrywka. Następnie zaś podopieczni Tomasa Sammelvuo pokonali Sir Sicomę Monini Perugię dwa razy po 3:1 i weszli do finału Champions League trzeci raz z rzędu.

Jastrzębski natomiast przystąpił do fazy turniejowej już w ćwierćfinale, gdzie trafił na VfB Friedrichshafen, z którym nie miał żadnego kłopotu. Wynik 6:0 w dwumeczu mówi wszystko. Dużo trudniejszym przeciwnikiem okazał się turecki Halkbank, w którym to niewiele brakowało, aby doszło do złotego seta. Ostatecznie jednak to polska drużyna awansowała, dzięki wygranej 3:1 i przegranej 2:3 w rewanżu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Kiedy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów?

W ten sposób dwa zespołu z naszego kraju awansowało do finału najważniejszych siatkarskich rozgrywek klubowych. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, na finał siatkarskiej Ligi Mistrzów trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Zanim do niego dojdzie, będziemy świadkami rozstrzygnięć między innymi w play-offach PlusLigi. Dopiero potem dwie drużyny z naszego kraju przystąpią do najważniejszego meczu sezonu 2022/23, a zarazem historycznego spotkania.

Mecz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem odbędzie się bowiem dopiero w następnym miesiącu. Jego datę wyznaczono na 20 maja. Jeśli nie nastąpi żaden zwrot akcji, mecz ten zostanie rozegrany w Turynie w hali Pala Alpitour.

Czytaj też:

Nikola Grbić wróży wielki sukces polskiemu klubowi. Mocne słowa selekcjonera Biało-CzerwonychCzytaj też:

Poznaliśmy drużynę rundy zasadniczej PlusLigi. Kilka wyborów zagotowało kibiców