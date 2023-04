Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Polsce? Prezes PZPS wskazał najlepsze rozwiązanie

Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dokonały historycznego wyczynu i awansowały do finału Ligi Mistrzów. Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju po raz pierwszy w historii, a Kędzierzynianie po raz trzeci z rzędu. Już w trakcie trwania półfinałów w głowie prezesa PZPS zrodził się pomysł, by w razie ewentualnego awansu obu polskich ekip do finału, przenieść decydujący mecz do Polski.

Pomysł przeniesienia finału Ligi Mistrzów do Polski

Finały Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń są łączone, więc organizator od razu bierze na swoje barki po dwa mecze. Pierwotnie te starcia zaplanowano na 20 maja w Turynie. Przy braku awansu Sir Safery Perugii 15-tysięczna hala może się nie wypełnić do końca, co mogłoby nie być opłacalne. W przypadku kobiecej siatkówki trzeba poczekać na wyniki rewanżowych spotkań półfinałowych. W pierwszych spotkaniach turecki VakifBank przegrał 0:3 z tureckim Fenerbahce, a włoska Novara, na czele ze Stefano Lavarinim wygrała 3:2 z tureckim Eczacibasi.

Jeszcze w trakcie półfinałów na łamach serwisu Sport.pl prezes PZPS Sebastian Świderski zasugerował, że jest możliwość przeniesienia finału Ligi Mistrzów – Niech więc się najpierw to stanie, a jak się stanie, to będziemy myśleć. Ale proszę pamiętać, że finał jest łączony, organizator bierze dwa mecze – finał Ligi Mistrzów i finał Ligi Mistrzyń – powiedział jakiś czas temu.

Sebastian Świderski: Nawet kibice mnie prosili, by został

Teraz kiedy już się wszystko wyjaśniło i w finale zameldowały się dwie polskie drużyny Sebastian Świderski na antenie Polsatu Sport przyznał, że nawet kibice w Perugii go prosili, by został on w Turynie. – Trudno powiedzieć, jaka będzie prawda. To wszystko jest uzależnione przede wszystkim od federacji włoskiej, a następnie od federacji europejskiej. Jeszcze jest trochę czasu, ale wydaje mi się, że trzeba jeszcze poczekać ten tydzień, żeby pierwsze rozmowy się rozpoczęły – dodał.

Prezes PZPS zasugerował, że do gry o przeniesienie może włączyć się jeszcze inny kraj. – Pewnie byłoby to wielkie święto siatkówki w Polsce. Ale myślę, że również i w Turcji, gdyby w finale Ligi Mistrzyń znalazły się dwa tureckie zespoły. Nie ma co teraz dywagować, cieszmy się z tego, co się stało i poczekajmy – podkreślił.

Finał Ligi Mistrzów: Najlepsze rozwiązanie w tej sprawie

W przypadku ewentualnego przeniesienia Finału Ligi Mistrzów i Mistrzyń z Turynu mówi się o tym, że te mecze mogłyby zostać rozegrane w Katowicach, Gliwicach lub Krakowie. Z kolei na pytanie dziennikarzy TVP Sport o najlepsze rozwiązanie w tej sprawie, Sebastian Świderski uznał, że byłoby to rozdzielenie finałów.

– Na pewno Turcy zgłoszą swój akces do organizowania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przenieść finał żeński do Turcji, a męski do Polski – stwierdził.

