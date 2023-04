Reprezentacja Iranu sięga po polskiego specjalistę. Ważna decyzja

Przyzwyczailiśmy się, że reprezentacja Polski robi dobrą renomę wszystkim zawodnikom opuszczającym kraj. PlusLigę odbiera się, jeśli nie jako najlepszą, to jako drugą najlepszą ligę świata. To sprawia, że polscy siatkarze i trenerzy stają się sportowo modni w środowisku podobnie jak ma to miejsce z Włochami. Jeden z biało-czerwonych specjalistów po raz kolejny zawita na Bliski Wschód, by tam współpracować z najlepszymi siatkarzami Iranu.

Wojciech Janas będzie dalej pracować z reprezentacją Iranu

Wojciech Janas bardzo dobrze zna specyfikację pracy na najwyższym poziomie. Przez lata współpracował między innymi z kadrą Polski, z którą jako trener przygotowania fizycznego zdobył złoto mistrzostw świata 2014, a także brąz Pucharu Świata 2015. Ponadto może pochwalić się sukcesami w PlusLidze. W ubiegłym roku otrzymał propozycję pracy z kadrą Iranu, jedną z najlepszych na kontynencie azjatyckim. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty przedstawiał kulisy podpisania kontraktu.

– Dostałem telefon od trenera Tomaso Totolo, który zapytał się, czy jestem zainteresowany współpracą. Po chyba jednym dniu zadzwonił do mnie menadżer reprezentacji. Tak naprawdę w trzy dni wszystko było domknięte – powiedział Janas.

Janas był z kadrą, gdy ta uczestniczyła podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata. Niewiadomą było to czy zostanie na kolejny sezon. W ostatnich tygodniach irański związek siatkówki zaczął mierzyć się z problemami finansowymi spowodowanymi wycofaniem się sponsora. Choć początkowo się wydawało, że nie będzie dalej pracować, to ostatecznie związek i Polak doszli do porozumienia. Związek poinformował o tym na swojej stronie internetowej.

Wymagający rok dla reprezentacji Iranu siatkarzy

Iran w tym roku wystąpi w Lidze Narodów, mistrzostwach Azji, igrzyskach azjatyckich oraz kwalifikacjach olimpijskich. Persowie wystąpili na ostatnim turnieju czterolecia w Tokio.

