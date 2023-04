Jaka przyszłość Kovacevicia? Znamy kulisy możliwego transferu gwiazdy PlusLigi do Rosji

Uros Kovacević to lider Aluronu CMC Warty Zawiercie. Drużyna prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego jest jedną z najmocniejszych w siatkarskiej PlusLidze. Kovacević na swoim koncie ma m.in. dwa złota ME (2011, 2019) czy wygraną w Lidze Światowej (2016). W 2021 roku Serb zdecydował się na przenosiny do Polski. Okazuje się jednak, że po sezonie 2022/23 może wyjechać do… ligi rosyjskiej.

Uros Kovacević nie przeniesie się do Rosji?

Pierwsze informacje dotyczące zaskakującej decyzji serbskiego siatkarza pojawiły się w miniony czwartek, przed rozpoczęciem fazy play-off przez klub z Zawiercia. Początkowo informowano jedynie o kierunku rosyjskim. Z czasem zaczęły się jednak pojawiać konkretniejsze wieści, wskazujące na klub Ural Ufa.

Z zawierciańskiej strony nie było dotychczas żadnego wiążącego komunikatu, czy faktycznie Serb opuści PlusLigę. Trudno się zresztą temu dziwić, w końcu zawodnik ma obowiązujący kontrakt z polskim klubem. Rosjanie mogą jednak wykupić umowę serbskiego przyjmującego i tym samym otworzyć drogę dla Kovacevicia do przeprowadzki.

Głos w sprawie Serba na łamach „Przeglądu Sportowego” i Onetu zabrał prezes klubu z Zawiercia Krispin Baran.

– Potwierdzam, że Ural wyraził zainteresowanie Urosem. Dziwię się jednak, że niektóre media traktują ten transfer jako dokonany. Rozmawiałem z zawodnikiem, ale żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Zależy nam na tym, żeby Serb pozostał w Zawierciu – przyznał szef Aluronu CMC.

Mistrz olimpijski pozostanie w PlusLidze

Może się zatem okazać, że plotki dotyczące bajońskiego kontraktu dla Kovacevicia i jego przenosin, to tylko częściowa prawda. Rosjanie z pewnością oferują duże pieniądze, ale sam Serb wcale nie musi decydować się na wyjazd z PlusLigi.

Jeśli Kovacević wybrałby jednak ligę rosyjską, następcą przyjmującego w Zawierciu ma być Trevor Clevenot. Francuz, który obecnie gra w Jastrzębskim Węglu, pierwotnie miał przenieść się do PGE Skry Bełchatów. Zasłużony klub ma jednak duże problemy organizacyjno-finansowe i do transakcji nie dojdzie. Z tego względu do gry w walce o mistrza olimpijskiego wkroczył – ponoć skutecznie – Aluron CMC.

