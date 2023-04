Ostatnie chwile przed tragiczną śmiercią Julii Itumy. Media opublikowały nagranie

W czwartek 13 kwietnia świat obiegła informacja o śmierci 18-letniej siatkarka Novary – Julii Itumy. Według relacji „La Gazzetty dello Sport” siatkarka wypadła z okna pokoju hotelowego w Stambule, gdzie przebywała jej drużyna. Zawodniczka zginęła na miejscu.

Nowe informacje ws. śmierci siatkarki

Teraz na jaw wychodzą kolejne informacje związane z młodą zawodniczką. Na światło dzienne wychodzą informacje dotyczące ostatnich chwil przed śmiercią. Turecki portal „Haberturk.com” opublikował nagranie z monitoringu, na którym Julia Ituma samotnie snuje się po korytarzu. 18-latka była wówczas bardzo zamyślona.

„Przez nieco ponad godzinę, między 22.30 a 23.50, szła, samotnie, korytarzem hali sportowej Burhan Felek, hotelu w Stambule, w którym przebywała ze swoim zespołem Igora Novara. Rozmawiała przez telefon, a potem przez kilka minut siedziała na podłodze, twarzą do dołu, z kto wie, którą z tysięcy myśli, które musiały przechodzić przez jej głowę” – pisze włoska agencja Dire.

Przed śmiercią Julia Ituma rozmawiała przez telefon

Po chwili Julia Ituma wstała, by wrócić do swojego pokoju, który dzieliła z koleżanką z drużyny, Hiszpanką Lucią Varela Gomez. Tureckie media informują, że to były ostatnie godziny życia siatkarki. Dziennikarze serwisu „corriere.it” donoszą, że ostatnią wiadomością, jaką 18-latka miała napisać na Whatsappie do koleżanek z zespołu, było „do widzenia”.

Ponadto według ustaleń włoskich mediów prokuratura zainteresowała się tą rozmową telefoniczną. Według dziennikarzy „Torrino Corriere” 18-latka rozmawiała z mężczyzną z instytutu Novara. Świadek został przesłuchany i miał wyjawić śledczym, że rozmawiał z Julią Itumą przez około godzinę, po czym zasnął. „Obudziła mnie policja, by powiedzieć, że Julii już z nami nie ma” – zdradził włoskim dziennikarzom.

Julia Ituma była bardzo dobrze zapowiadającą się zawodniczką. Miała za sobą pierwszy sezon w drużynie Novary. Włoska siatkarka pochodzenia nigeryjskiego, mierzyła 192 cm wzrostu i charakteryzowała się potężną budową ciała, była uważana za jedną z najlepiej zapowiadających się atakujących, która w przyszłości mogła zostać gwiazdą kraju. Z reprezentacjami młodzieżowymi zdobyła Eyof i mistrzostwo Europy kobiet do lat 19.

