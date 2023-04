Nikola Grbić ocenił formę naszych reprezentantów. Zaskakujące słowa o Semeniuku

Selekcjoner Biało-Czerwonych z pewnością nie ma powodów do narzekań. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów spotkają się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. To najlepiej pokazuje, jak mocno osadzona jest obecnie nasza siatkówka. Tym bardziej że w składach najlepszych drużyn Europy jest wielu reprezentantów Polski.

Nikola Grbić o formie Kamila Semeniuka czy Bartosza Bednorza

Serbski trener Polaków zdobył z ZAKSĄ tytuł najlepszej drużyny Europy w 2021 roku. Grbić miał wówczas w zespole m.in. Kamila Semeniuka. Teraz przyjmujący jest zawodnikiem Sir Safety Perugia, gdzie mocno rozczarował w najważniejszych meczach sezonu.

– Pracowałem z Kamilem w sumie trzy lata, więc znam go już dość dobrze. Poza tym byłem też kiedyś w tym miejscu co on teraz. Zaliczyłem jeden z najgorszych sezonów klubowych w karierze, a pół roku później zdobyliśmy złoty medal olimpijski. Czasem takie doświadczenia mogą ci pomóc popracować nad własnymi lękami i obawami – przyznał selekcjoner Biało-Czerwonych.

W zupełnie innej formie niż Semeniuk jest za to Bartosz Bednorz. Przyjmujący dołączył do drużyny mistrzów Polski w trakcie sezonu. Przenosiny Bednorza z Chin do PlusLigi okazały się strzałem w dziesiątkę dla klubu z Kędzierzyna-Koźla.

– Na pewno po przejściu tam Bartek poczuł, jak ważny jest dla zespołu i odwdzięcza się świetną grą. Trudno dokładnie wskazać, co sprawiło, że „kliknęło” i zaczął tak świetnie grać. Ale ważne, że to się stało. Mam nadzieję, że będzie w stanie to powtórzyć także w kadrze – zauważył Grbić w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze sport.pl.

Mistrz olimpijski zdobędzie złoto z reprezentacją Polski?

Po wicemistrzostwie świata z 2022 roku celem nadrzędnym na kolejne kilkanaście miesięcy jest zbudowanie kadry gotowej do walki o medale na igrzyskach. Olimpijski turniej już w 2024 roku w Paryżu.

Jeśli Polska nie zbojkotuje imprezy ze względu na skandaliczne kroki MKOl względem Rosji i Białorusi, drużyna siatkarzy będzie jednym z faworytów. Nad reprezentacją wisi jednak klątwa olimpijskich ćwierćfinałów.

Biało-Czerwoni nie mogą przebrnąć przez tę fazę turnieju IO od 2004 roku. Prawie dwie dekady Polacy odbijają się od kolejnych rywali, wracając do kraju bez medalu. Grbić jako zawodnik zdobył złoto olimpijskie w Sydney w 2000 roku. Wiedząc, jak dotrzeć do podium igrzysk, Serb może wraz z zespołem odwrócić złą kartę siatkarskiej reprezentacji Polski.

Napięty kalendarz reprezentacji Polski siatkarzy w 2023 roku

W tym roku kadrę Biało-Czerwonych również czeka kilka wyzwań. Turniej kwalifikacyjny do IO 2024, Liga Narodów z finałem w Ergo Arenie czy wreszcie mistrzostwa Europy. Ta ostatnia z wymienionych imprez będzie mieć aż czterech gospodarzy: Włochy, Bułgarię, Izrael i Macedonię Północną. Na poprzednich ME (2021) Polacy zajęli trzecie miejsce.

Czytaj też:

Wilfredo Leon rozwiewa wątpliwości nt. transferu. „Nikt ze mną nie rozmawiał na temat zmian”Czytaj też:

Jaka przyszłość Kovacevicia? Znamy kulisy możliwego transferu gwiazdy PlusLigi do Rosji