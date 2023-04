Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn w półfinale PlusLigi. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja w TV i online

Na półmetku pierwszej rundy fazy play-off PlusLigi w grze o półfinał pozostały tylko cztery zespoły. Wśród nich, poza ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Projektem Warszawa pozostaje Aluron CMC Warta Zawiercie i Indykpol AZS Olsztyn.

PlusLiga: AZS Olsztyn podejmie u siebie Wartę Zawiercie

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie muszą wykonać jeszcze jeden krok, by awansować do półfinału PlusLigi. Jednak nie będzie on taki prosty, bo „Jurajscy Rycerze” muszą na wyjeździe pokonać Indykpol AZS Olsztyn.

W dwóch pierwszych spotkaniach podopieczni Michała Winiarskiego pokonali po 3:0 rywali przed własną publicznością. Teraz w konfrontacji do trzech zwycięstw zawiercianom brakuje tylko jednego triumfu, by dołączyć do Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów.

Przypomnijmy, w rundzie zasadniczej olsztynianie pokonali Wartę Zawiercie 3:0, co zwiastuje ciekawą rywalizację. Zwycięzca trzech meczów w tej parze zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, który wyeliminował Trefla Gdańsk.

Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja na żywo

Trzecie spotkanie w fazie play-off między tymi zespołami odbędzie się w sobotę 15 kwietnia o godz. 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na żywo w TV na antenie Polsatu Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

Dotychczasowe wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia – Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1

– Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1 Aluron CMS Warta Zawiercie – AZS Olsztyn 3:0, 3:0

Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1

– Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2, 3:2, 2:3

Terminarz fazy play-off:

sobota, 15 kwietnia

3. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie; godz. 14:45

4. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle; godz. 20:30

niedziela, 16 kwietnia

ew. 4. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

środa, 19 kwietnia

ew. 5. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn

ew. 5. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia, a starcia o medale toczyć się będą w dniach od 3 do 17 maja.

