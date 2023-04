Kiedy Nikola Grbić ogłosi powołania? Padła konkretna data

Sezon reprezentacyjny 2023 będzie bardzo intensywny dla polskich siatkarzy. Nie dość, że występują w powiększonej PlusLidze, w której niewiele się zmieni pod względem natłoku spotkań, to wybrańcy Nikoli Grbicia będą walczyć w Lidze Narodów między 6 a 11 czerwca oraz od 16 do 24 września w kwalifikacjach olimpijskich do igrzysk w Paryżu.

Kiedy Nikola Grbić ogłosi powołania?

Z racji tego, że bieżący sezon PlusLigi powoli dobiega końca, a wielkimi krokami zbliżają się mecze reprezentacji Polski. W rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport selekcjoner Nikola Grbić zdradził, że do kadry powoła 30 zawodników, bo będzie mógł obejrzeć graczy, którzy nie współpracowali z nim w poprzednim sezonie.

Szkoleniowiec dopytywany, kiedy zostaną wysłane powołania odparł, że ostateczny termin jej podania to 26 kwietnia. – Prawdopodobnie ogłoszę ją jednak wcześniej, pewnie w przyszłym tygodniu – przyznał.

Zmiany w PlusLidze od sezonu 2023/24

Pod koniec marca PlusLiga zdecydowała, że od przyszłego sezonu, który będzie też sezonem olimpijskim faza zasadnicza pozostanie w niezmienionej formie, a metamorfozę przejdą play-offy, ćwierć i półfinały zostaną rozegrane na zasadzie mecz i rewanż, z ewentualnym złotym setem. Z kolei serie o medal rozstrzygną się maksymalnie w trzech spotkaniach (gra do dwóch wygranych).

Selekcjoner reprezentacji Polski wówczas narzekał w wywiadzie dla TVP Sport, że nie miał realnego wpływu na terminarz PlusLigi. – Przede wszystkim nie miałem realnego wpływu na to, jak będzie on wyglądać. Jego tworzenie było poza zakresem moich kompetencji. Jedyne, co mogłem zrobić, co też uczyniłem, to spotkać się z osobami decyzyjnymi. Liczyłem na to, że zrozumieją konieczność zakończenia ligi wcześniej, ponieważ takie rozwiązanie leży w interesie nas wszystkich – mówił jakiś czas temu.

Czytaj też:

„O takie play-offy nic nie robiłem”. Projekt Warszawa i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle tworzą wielkie showCzytaj też:

AZS Olsztyn postawił się Warcie Zawiercie. Losy tego ćwierćfinału ważyły się do końca