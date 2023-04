Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn w play-offach PlusLigi. Gdzie, kiedy transmisja na żywo w TV i online

Aluron CMC Warta Zawiercie i Indykpol AZS Olsztyn są ostatnimi ćwierćfinalistami PlusLigi. W sobotę 16 kwietnia do Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów dołączyła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która z ogromnymi problemami pokonała Projekt Warszawa 3:1. W zmaganiach do trzech zwycięstw oba zespoły rozegrały cztery spotkania, w których kibice oglądali aż 19 setów pełnych walki i ciekawych akcji.

Z kolei swój żywot w ćwierćfinale play-offów PlusLigi przedłużył w sobotę Indykpol AZS Olsztyn, który wygrał 3:2 po kapitalnym meczu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Ten triumf można spokojne nazwać zaskoczeniem, tym bardziej że "Jurajscy Rycerze" w dwóch pierwszych spotkaniach u siebie gładko pokonali rywali po 3:0 w każdym.

Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja na żywo

Czwarte spotkanie w ćwierćfinale PlusLigi między Indykpolem AZS Olsztyn a Aluronem CMC Wartą Zawiercie odbędzie się w niedzielę 16 kwietnia o godz. 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na żywo w TV na antenie Polsatu Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

Dotychczasowe wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia – Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1

– Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1 Aluron CMS Warta Zawiercie – AZS Olsztyn 3:0, 3:0

Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1

– Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2, 3:2, 2:3, 3:1

Terminarz fazy play-off:

niedziela, 16 kwietnia

4. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie (godz. 14:45)

środa, 19 kwietnia

ew. 5. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia, a starcia o medale toczyć się będą w dniach od 3 do 17 maja.

Czytaj też:

„O takie play-offy nic nie robiłem”. Projekt Warszawa i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle tworzą wielkie showCzytaj też:

Kiedy Nikola Grbić ogłosi powołania? Padła konkretna data