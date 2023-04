Klub PlusLigi może przenieść się do innego miasta. Znamy potencjalne destynacje

W tegorocznej edycji PlusLigi nie brakuje wielkich emocji. Jesteśmy świadkami zaciętych spotkań w ćwierćfinale rozgrywek. Biorąc pod uwagę fakt, że do półfinału trafiają najmocniejszy, możemy spodziewać się dalszej gry na świetnym poziomie. Liga nie wygląda jednak tak samo dla zespołów z góry i dołu tabeli, jeśli mówimy o sprawach finansowych. W jednym klubie coraz mocniej mówi się o przeprowadzce do innego miasta.

Klub PlusLigi może zmienić miejsce rozgrywania spotkań

Barkom Każany Lwów trafił do ligi przed obecnym sezonem. Wejście ukraińskiego klubu wiązało się z wielkimi kontrowersjami. Zespół dostał miejsce od razu w PlusLidze, którą w tym samym momencie powiększono z 14 do 16 ekip. Pojawiły się głosy oburzenia, dlaczego Barkom z góry dostaje wszystko na tacy. Obawiano się także poziomu sportowego nowego klubu. Ostatecznie Barkom zajął 13. miejsce, pokonując w dwumeczowej rywalizacji o tę pozycję Cuprum Lubin.

Ekipa ze Lwowa z powodu wojny w Ukrainie rozgrywała mecze w hali Suche Stawy w Krakowie. Wsparcie finansowe zapewniała m.in. Fundacja Polska Siatkówka. Jak informuje sportkrakowski.pl prezes zespołu Oleh Baran szuka innego miejsca, które mniej obciążałoby finansowo ukraiński zespół. Portal hejmielec.pl z kolei dowiedział się, że jedną z destynacji, którą rozważa Barkom, jest Mielec. Już wkrótce zostanie tam oddana do użytku nowa hala na 3056 miejsc. Prawdopodobnie będzie na niej rozgrywać mecze również żeńska ekipa ITA Tools Stali Mielec, która na dziś jest faworytem do awansu do Tauron Ligi.

Barkom Każany Lwów rozważa Mielec i Ostrów Świętokrzyski

Innym miastem, w którym Barkom może zagrać, jest Ostrów Świętokrzyski. Lata temu miejscowe KSZO również rywalizowało w ekstraklasie pań. Tamtejszy obiekt może pomieścić 2670 osób.

