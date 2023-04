Agent Michała Kubiaka rozwiał wątpliwości co do jego przyszłości. Zdradził plany siatkarza

Michał Kubiak żegna się z Japonią oraz tamtejszą ligą – nie jest to już żadna tajemnica. Były kapitan reprezentacji Polski mógł dołączyć do drużyny z PlusLigi, lecz odrzucił propozycję. Jego agent zdradził, co dalej z karierą siatkarza i jaki kierunek bardziej go interesuje.

Dość niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że Michał Kubiak nie będzie już dalej występował w drużynie Panasonic Panthers. Były reprezentant Polski dołączył do tej ekipy w 2016 roku i reprezentował jej barwy aż do teraz. Po wielu latach spędzonych w Kraju Kwitnącej Wiśni siatkarz postanowił zakończyć ten etap w swoim życiu. Co dalej? Michał Kubiak pożegnał się z Panasonic Panthers Cała sprawa wyszła na jaw po ostatnim spotkaniu Panasonic Panthers w play-offach ligi japońskiej. Kubiak i jego partnerzy mierzyli się z Wolfdogs Nagoya (w którym to gra Bartosz Kurek), przegrali 1:3 i wywalczyli tym samym brązowy medal. Do kluczowych wydarzeń doszło jednak nie w trakcie spotkania, lecz tuż po nim. Gdy rywalizacja dobiegła końca, 35-latek popłakał się, a następnie wyściskał żonę i dzieci, które kibicowały mu z trybun. Później z kolei w podobny sposób zachował się względem partnerów z drużyny. Media szybko zaczęły spekulować na temat tego, że zachowanie przyjmującego oznacza pożegnanie z Panasonic Panthers. Jak się okazuje, te przypuszczenia nie były pozbawione sensu. Asseco Resovia chciała Michała Kubiaka 18 kwietnia „Przegląd Sportowy" podał informację dotyczącą tego, co w najbliższej przyszłości zamierza uczynić Kubiak. Wiadomo już, iż na pewno nie dołączy do żadnej ekipy z PlusLigi, choć miał jedną ofertę. – Miał ofertę z Asseco Resovii, ale podjął inną decyzję. Wkrótce ogłosimy szczegóły – Georges Matijasević, agent byłego kapitana reprezentacji Polski. – Michał nie zagra w Europie, ani nie kończy kariery – uzupełnił menedżer. Można więc spodziewać się tego, iż 35-latek w najbliższym czasie przeniesie się do innego azjatyckiego zespołu, na przykład z Chin, gdzie jakiś czas temu grał Bartosz Bednorz.

