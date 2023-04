Znamy wszystkich półfinalistów PlusLigi. Warta Zawiercie i AZS Olsztyn stoczyły znakomity bój

Sezon 2022/23 w PlusLidze powoli dobiega końca, a to oznacza, że właśnie stajemy się świadkami kluczowych rozstrzygnięć w fazie play-off. W ćwierćfinałach klasycznie zameldowało się osiem ekip, z których kilka już pożegnało się z rozgrywkami. Asseco Resovia pokonała PSG Stal Nysę w trzech meczach, w podobnym wymiarze Jastrzębski Węgiel rozprawił się z Treflem Gdańsk. Do tego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozbiła rewelację ligi, czyli Projekt Warszawa, wywalczając awans po czterech meczach.

Indykpol AZS Olsztyn nie poddał się Aluron CMC Warcie Zawiercie

Teraz z kolei poznaliśmy kolejnego półfinalistę po najdłużej trwającej rywalizacji na etapie ¼ finału. Co ciekawe niewiele wskazywało na to, iż będziemy świadkami tak zaciętych bojów. Po dwóch spotkaniach Aluron CMC Warta Zawiercie prowadziła bowiem 2:0 i potrzebowała tylko jednego zwycięstwa, aby przejść dalej. Ba, w dwóch pierwszych spotkaniach podopieczni trenera Winiarskiego nie przegrali ani jednego seta.

Nagle jednak zespół z Olsztyna „obudził się” i postanowił jeszcze powalczyć o awans do kolejnej fazy play-offów. Najpierw AZS wywalczył triumf 3:2, a następnie zwyciężył 3:0. W związku z tym do rozstrzygnięcia tej rywalizacji potrzebna była piąta potyczka.

Wyrównany mecz między Aluron CMC Wartą Zawiercie i Indykpol AZS-em Olsztyn

Do ostatniego starcia pomiędzy tymi ekipami doszło 19 kwietnia. Tym razem od początku lepsi byli zawiercianie, choć na pewno nie można napisać, iż zdominowali przeciwników. W pierwszej partii zaczęli od rezultatu 0:3 i gonienia wyniku. Ostatecznie zwyciężyli 25:23. W drugiej partii siatkarze Javiera Webera odwrócili losy seta w ostatniej chwili, wygrali 26:24 i doprowadzili do remisu.

Świadkami wielkich emocji byliśmy w trzeciej części meczu, w której to trzeba było grać na przewagi. Choć goście kilka razy wychodzili na kilka punktów prowadzenia, nie potrafili go utrzymać w dłuższej perspektywie. Skończyło się to dla nich wyjątkowo niekorzystnie, bo przegrali 28:30. O losach seta zadecydowała kontrowersyjna decyzja arbitra (po challenge'u), w związku z czym byliśmy świadkami mini-awantury między siatkarzami i ekipą sędziowską. W czwartym secie olsztynianie roztrwonili przewagę i pozwolili pokonać się 1:3. Ostatnią akcję na 25:23 rozstrzygnął Konarski asem serwisowym.

Wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia 3:0 PSG Stal Nysa (3:0, 3:0, 3:1)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 Projekt Warszawa (3:2, 3:2, 2:3, 3:1)

Aluron CMC Warta Zawiercie 3:2 Indykpol AZS Olszyn (3:0, 3:0, 2:3, 0:3, 3:1)

Jastrzębski Węgiel 3:0 Trefl Gdańsk (3:0, 3:0, 3:1)

