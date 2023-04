Weteran PlusLigi przedłużył kontrakt. Klub oficjalnie potwierdził

Tegoroczny sezon PlusLigi powoli dobiega końca, a w grze o najwyższą stawkę pozostały już tylko cztery zespoły. Mowa o Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębskim Węglu, Aluronie CMC Warcie Zawiercie oraz Asseco Resovii Rzeszów. Wciąż trwają play-offy o poszczególne miejsca, jednak nie biorą w nim udziału siatkarze Cerradu Enei Czarnych Radom, którzy miniony już dla nich sezon najchętniej wyrzuciliby w niepamięć. Z pozytywnych informacji dla nich jest fakt, iż ich największa legenda pozostaje w klubie.

Michał Ostrowski przedłużył kontrakt z Cerradem Eneą Czarnymi Radom

Michał Ostrowski jest wychowankiem Cerradu Enei Czarnych Radom. Do pierwszej drużyny trafił, kiedy klub z Radomia występował jeszcze w drugiej lidze. W sezonie 2011/12 udało im się wywalczyć awans do 1. ligi, a rok później uzyskali promocję do PlusLigi, w której grają cały czas. Niemniej, jak już wspomnieliśmy, sezon 2022/23 w wykonaniu radomian był jedną wielką porażką. Gorsi od nich okazali się jedynie siatkarze BBTS-u Bielsko-Biała, który spadł do 1. ligi.

Zarówno ekipa z Radomia, jak i Bielska-Białej odniosły w tym sezonie tylko trzy zwycięstwa i aż 27 porażek. Czarni wiedzą, że taka sytuacja powtórzyć się nie może, dlatego już rozpoczęli budowę ekipy na następny sezon. Pierwszym krokiem było przedłużenie kontraktu z absolutną legendą drużyny z Mazowsza, czyli omawianym Michałem Ostrowskim, który występuje w niej od szesnastego roku życia. Nadchodzący sezon będzie jego jedenastym w PlusLidze i szesnastym w klubowych barwach. Dotychczas wystąpił w 160 meczach i zdobył 479 punktów.

twitter

W trakcie swojego pobytu w Radomiu środkowy miał okazję współpracować z takimi trenerami, jak m.in.: Robert Prygiel, Raul Lozano, Jacek Nawrocki czy Jakub Bednaruk.