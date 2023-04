Zaskakujący powrót do reprezentacji Polski! Stefano Lavarini ogłosił kadrę na sezon 2023

24 kwietnia w symboliczny sposób rozpoczął się sezon 2023 w reprezentacyjnej siatkówce. Właśnie tego dnia, w południe, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Stefano Lavariniego. Podczas niej włoski trener ogłosił szeroką kadrę naszych siatkarek na najbliższe miesiące. Na liście, którą przeczytał, znalazło się 30 nazwisk. Jest jedno zaskoczenie!

Malwina Smarzek wraca do reprezentacji Polski. Stefano Lavarini powołał na sezon 2023

– Nasza kadra będzie brała udział w trzech turniejach – Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Na szczęście będziemy mieli możliwość walczyć o awans na IO przy własnej publiczności. Spośród tych 30 nazwisk wybierzemy te, które wystąpią podczas Ligi Narodów. Stworzymy główną grupę zawodniczek, ale grając trzy rundy, będziemy je również wymieniać w trakcie. Wszystko po to, aby zobaczyć, sprawdzić jak najwięcej siatkarek i dać im szansę – wytłumaczył trener.

Co ciekawe w gronie powołanych znalazła się między innymi Malwina Smarzek, którą Lavarini konsekwentnie pomijał przez cały 2022 rok. Było to pokłosie trudnego do wytłumaczenia konfliktu między trenerem i atakującą. Żadna ze stron nie chciała zdradzić szczegółów, o co chodziło. Teoretycznie kluczowe były problemy zdrowotne, ale to tylko oficjalna wersja. Nieoficjalnie pomijanie Smarzek mogło dotyczyć między innymi jej kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosjan podczas trwającej wojny w Ukrainie. Teraz jednak zdaje się, iż siatkarka z Łasku otrzyma drugą szansę.

– To jest tylko punkt wyjścia. Bazujemy na tym, co wypracowaliśmy poprzedniego lata i tego, co zawodniczki prezentowały w trakcie sezonu klubowego w swoich ligach. Mieliśmy również duży wgląd na to, jak perspektywiczne są poszczególne siatkarki jeśli chodzi o poziom międzynarodowy. Przed nami nowe wyzwania. Jestem pewny, że kibice będą z pasją wspierać nasze dziewczyny. Nie możemy doczekać się rozpoczęcia sezonu. Do zobaczenia! – zakończył

Kadra reprezentacji Polski na sezon 2023

Środkowe: Centka, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Obiała, Pacak, Pierzchała, Witkowska

Atakujące: Gałkowska, Smarzek, Stysiak, Szczurowska

Libero: Lemańczyk, Łysiak, Stenzel, Szczygłowska

Rozgrywające: Grabka, Kowalewska, Nowicka, Wenerska, Wołosz

Przyjmujące: Czyrniańska, Damaske, Drużkowska, Fedusio, Górecka, Łukasik, Piasecka, Różański, Szlagowska

Czytaj też:

Siatkarka zadecydowała o swojej przyszłości. Polska liga straci dużą gwiazdęCzytaj też:

Wicemistrz świata wskazał, kto jest najlepszy w PlusLidze. Padło konkretne nazwisko