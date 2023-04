Zaskakujący transfer z PlusLigi. Siatkarz trafi na wypożyczenie do egzotycznej ligi

GKS Katowice zakończył sezon na 11 miejscu w PlusLidze. W pojedynku o tę pozycję GieKSa pokonała PGE Skrę, która po raz pierwszy nie załapała się do play-offów o mistrzostwo Polski. W pierwszym spotkaniu Trójkolorowi pokonali bełchatowską drużynę 3:1. Co prawda w rewanżu podopieczni Andrei Gardiniego wygrali 3:0, ale w złotym secie polegli 11:15, przez co ostatecznie uplasowali się na 12 lokacie.

Zaskakujący transfer z PlusLigi

Choć siatkarze GKS-u Katowice są już na wakacjach, to tego samego nie może powiedzieć jeden z przyjmujących, który wciąż pozostanie w grze. Jak poinformowali przedstawiciele klubu zawodnik został wypożyczony na krótki okres do klubu z egzotycznej ligi. „Przyjmujący GKS-u Katowice Jakub Szymański został na krótki okres wypożyczony do klubu Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, któremu pomoże w decydujących spotkaniach Pucharu Prezydenta” – czytamy w poście na Facebooku

"Na mocy umowy wypożyczenia Jakub Szymański do końca kwietnia br. będzie występował w drużynie Al Ain, występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej siatkarskich mistrzostw Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nasz zawodnik pomoże zagranicznemu klubowi w decydujących spotkaniach Pucharu Prezydenta (29 kwietnia br.), po czym wróci do Polski" – poinformowano na stronie GKS Katowice Siatkówka.

facebook

Historia występów Jakuba Szymańskiego w PlusLidze

Mierzący 200 cm wzrostu i ważący przy tym 82 kg Jakub Szymański urodził się 25 marca 1998 roku. Zasięg z wyskoku do ataku przyjmującego wynosi 355 cm. Siatkarz występuje w barwach GKS-u Katowice od 2019 roku Łącznie w PlusLidze spędził dotychczas pięć sezonów, w których rozegrał 86 meczów, w których zdobył 795 punktów.

W samej kampanii 2022/23 zdobył 372 punkty w 100 rozegranych setach. Szymański w połowie kwietnia 2022 został powołany do reprezentacji Polski. W latach 2017–2019 przyjmujący występował w zespole Buskowianka Kielce.

Czytaj też:

Andrea Anastasi odejdzie z Sir Safety Perugii? W tle oferta od gigantaCzytaj też:

Trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle studzi emocje. „Jeszcze za wcześnie”