Uros Kovacević pod ostrzałem rywali z boiska. „Robi tyle negatywnego zamieszania…”

Uros Kovacević to jedna z największych gwiazd PlusLigi. Serb jest multimedalistą, zarówno w przypadku grania klubowego, jak i dla reprezentacji swojego kraju. Przyjmujący jest liderem półfinalisty polskiej ligi z Zawiercia. Niewykluczone, że to jednak ostatni sezon Kovacevicia w Polsce. Serb ma przenieść się do Rosji.

Andrzej Wrona i Damian Wojtaszek krytykują Urosa Kovacevicia

O potencjalnym transferze serbskiego siatkarza do ligi rosyjskiej informowaliśmy już kilkanaście dni temu. W mediach społecznościowych pojawiły się szokujące wieści, biorąc pod uwagę polską solidarność z Ukrainą w trakcie wojennej agresji ze strony Rosji. Jak jednak wiadomo, nieco inne spojrzenie na wydarzenia za naszą wschodnią granicą mają m.in. właśnie Serbowie.

Kovacević miałby trafić do Rosji po zakończeniu tego sezonu. Klub Ural Ufa jest gotowy na wykupienie kontraktu serbskiego siatkarza w Zawierciu. Głos w tej sprawie kanale WronTube na YouTube zabrało kilku zawodników z PlusLigi.

– On jest teraz bogiem. Kontuzja pleców, podpisany kontrakt, nie musi grać. Siedzi za bandami, chłopaki walczą o to, żeby być w finale, a jednocześnie negocjuje sobie kontrakt z drużyną z Rosji – przyznał Damian Wojtaszek, libero Projektu Warszawa.

Trevor Clevenot nowym zawodnikiem w Zawierciu

Do transferu Kovacevicia odniósł się również Andrzej Wrona. Były reprezentant Polski, środkowy warszawskiego Projektu, dodatkowo raz jeszcze potwierdził informacje o transferze Trevora Clevenot z Jastrzębskiego Węgla do Aluronu CMC. To właśnie Francuz ma zastąpić w przyszłym sezonie Kovacevicia.

– Jedno jest pewne, Clevenot jest już w Zawierciu. Na Twitterze słyszałem, że jest już potwierdzony […] Gadaliśmy tu miesiąc temu w innym gronie, że Kovacević zachowuje się tak, jakby chciał, żeby go puścili. Robi tyle negatywnego zamieszania na boisku, że on tego po prostu chce. Żeby nie mogli z nim już wytrzymać. I w sumie wyszło, że poniekąd mieliśmy rację – Andrzej Wrona.

W środowy wieczór zawiercianie zagrają trzeci mecz półfinałowy z Jastrzębskim Węglem. Dwa pierwsze Kovacević opuścił, a drużyna przegrała odpowiednio 1:3 i 2:3.

