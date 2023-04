Nikola Grbić odkrył karty! Oto powołania na siatkarskie zgrupowanie kadry

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 8 maja w Spale we Włoszech i potrwa aż do 8 października. Zakończone zostanie kwalifikacjami olimpijskimi oraz walką o wylot na igrzyska, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował w mediach społecznościowych listę 30. siatkarzy, których Nikola Grbić powołał do szerokiej kadry na sezon 2023. Spośród nich wybierze najlepszych, którzy pojadą do Spały.

Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę siatkarzy na sezon 2023

W szerokiej kadrze znalazło się czterech libero, pięciu atakujących, czterech rozgrywających, siedmiu środkowych i dziesięciu przyjmujących. Wśród nich są wszyscy zawodnicy, którzy w 2022 roku sięgnęli po srebrny medal mistrzostw świata. Serbski selekcjoner zdecydował się również na powołanie pięciu debiutantów. Mowa o Michale Gierżocie, Sebastianie Adamczyku, Dawidzie Dulskim, Kubie Hawryluki i Mikołaju Sawickim.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Nikola Grbić zdecydował się na przeprowadzenie czystek i wprowadzenie wielu zmian w reprezentacji Polski. Nie powołał do kadry wielu zawodników, którzy sięgnęli po mistrzostwo świata w 2018 roku. Po tej decyzji wielu zakończyło kariery reprezentacyjne. Wyjątkiem był Fabian Drzyzga, który i tak nie otrzymał powołania na nadchodzące wielkimi krokami zgrupowanie kadry.

Wąską kadrę poznamy za kilka dni

Na decyzję, kto pojedzie do Spały, przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dni. Nikola Grbić ma czas na jej podjęcie do 2 maja, gdyż wówczas upływa termin ogłoszenia składu na Ligę Narodów. Rozgrywki te rozpoczną się 7 czerwca w japońskiej Nagoi i potrwają tam cztery dni.

Następnie reprezentacja polskich siatkarzy poleci do Rotterdamu (21-25 czerwca), po czym polecą do Filipin (5-9 lipca). Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Gdańsku (20-24 lipca).

