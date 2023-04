PZPS odkrył karty. Wiemy, kiedy i z kim polscy siatkarze zagrają drugi mecz towarzyski

Wielkimi krokami zbliża się sezon reprezentacyjny. Już niedługo znów kibice będą mogli oglądać najlepszych polskich siatkarzy pod wodzą Nikoli Grbicia, który niedawno opublikował listę 30. powołanych zawodników.

Polscy siatkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Niemcami

Pierwszy sprawdzian Biało-Czerwoni będą mieli w katowickim Spodku 25 maja, kiedy odsłonięte zostaną kolejne tablice w Alei Gwiazd Siatkówki i przy okazji podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają towarzyskie spotkanie z Niemcami.

„Nowe otwarcie Alei Gwiazd Siatkówki! 25 maja w Katowicach, o 20:30 zacznie się pierwszy mecz reprezentacji Polski mężczyzn w nadchodzącym sezonie. Chwilę wcześniej, o 18:00, zapraszamy na Al. Korfantego, gdzie odsłonimy pamiątkowe tablice wybitnych zawodniczek i zawodników. Będziecie z nami w Katowicach?” – poinformowano na profilu„Polska Siatkówka”.

PZPS podał datę drugiego spotkania towarzyskiego

Teraz PZPS odsłonił kolejne karty i wyjawił, że dzień później, tj. 26.05.2023 o godz. 17:30 odbędzie się drugie towarzyskie spotkanie między Polską a Niemcami. Tym razem gospodarzem meczu będzie ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

„Polska-Niemcy po raz drugi – tym razem, 26 maja, w Sosnowcu reprezentacja Polski mężczyzn rozegra drugi mecz towarzyski sezonu 2023” – czytamy na profilu Polska Siatkówka.

Tuż po tym meczu nasi zawodnicy pojadą na pierwszy turniej Siatkarskiej Ligi Narodów, który odbędzie się w Japonii. Rywalizacja w rozpocznie się 7 czerwca. Tam podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się kolejno z Francją, Iranem, Bułgarią i Serbią.

Polscy piłkarze także zagrają z Niemcami

Z Niemcami nie zagrają tylko polscy siatkarze. Na czerwcowym zgrupowaniu piłkarska reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa zmierzy się z byłymi mistrzami świata. – Ten mecz był już zaplanowany i nic nie można zrobić. Szanuję, że tak się stało, ale gdyby teraz ktoś mnie zapytał, czy chcę to rozegrać, powiedziałbym „nie”. On nie jest mi do niczego potrzebny. Za spotkanie z Niemcami nie dostaniemy punktów – powiedział otwarcie Portugalczyk w TVP Sport.

To hitowe starcie odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Najtańsze bilety będą kosztowały 140 zł, a najdroższe nawet 280.

