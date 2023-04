Emocjonalne słowa Mariusza Wlazłego po zakończeniu kariery. Ma ambitne plany na przyszłość

Mariusz Wlazły zakończył swoją piękną i długą karierę. Spotkanie Trefla Gdańsk z Projektem Warszawa, które zakończyło się triumfem gdańszczan (15:10 w złotym secie dla stołecznej drużyny), było ostatnim dla doświadczonego siatkarza. Przed tygodniem atakujący pożegnał się z publicznością w Gdańsku, spotkanie w Torwarze zwieńczyło jego przygodę z rolą zawodnika. Wkrótce skupi się na nowych projektach, o czym poinformował w trakcie pomeczowego wywiadu.

Mariusz Wlazły skomentował ostatni mecz profesjonalnej karierze

Atakujący Trefla Gdańsk zaraz po zakończonym meczu wyszedł przed kamery Polsatu Sport i zdradził, jakie emocje mu towarzyszą w związku z finałem kariery.

– Nie byłem w stanie przewidzieć emocji, które we mnie tkwią. Znakomite widowisko i wspaniała atmosfera. Sześć setów na koniec 20-letniej kariery, to pokazuje, że dostosowaliśmy się widowiskiem do zgromadzonych ludzi i emocji, które stworzyliśmy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zebrali się w Torwarze – powiedział Mariusz Wlazły. Jednocześnie wspomniał pierwszy mecz w swojej karierze.

– Zapamiętałem to trochę inaczej, myślałem, że był bardziej nieudany, ale jednak trochę dobrego się w nim wydarzyło – dodał siatkarz.

Mariusz Wlazły zdradził swoje plany na przyszłość

Nic nie wskazuje na to, żeby Mariusz Wlazły miał odpoczywać w najbliższych miesiącach. Niemal natychmiast rozpoczyna planowanie nowego sezonu, ale w nieco innym charakterze.

– W najbliższych tygodniach oprócz egzaminu mamy do przygotowania plan, który musimy spiąć z planem na przyszły sezon. Oddziaływania psychologiczne będą wplecione w to, co przygotuje sztab. Przyszły sezon zaczniemy w pełnym oddziaływaniu. Będziemy pomagać chłopakom w skupieniu. Zobaczymy jakie efekty to przyniesie. Na pewno możemy stwierdzić, że praca, jaką wykonaliśmy w tym sezonie, kontakty z psychologiem miały sens i należy to kontynuować – zdradził atakujący.

