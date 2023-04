Legenda polskiej siatkówki komplementuje Bartosza Bednorza. „Jest w europejskiej czołówce”

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pozostaje jedyną drużyną, która może sięgnąć po potrójną koronę. Przeszkodzić jej w tym może Jastrzębski Węgiel, z którym podopieczni Tuomasa Sammuelvo zmierzą się w finale PlusLigi oraz Ligi Mistrzów. Ostatnie mecze to były pokazy dominacji zarówno jastrzębian, jak i kędzierzynian, ale trudno tutaj wskazać faworyta. Pewne jest jedno, czekają nas emocje do samego końca sezonu klubowego, ale wydaje się, że to ZAKSA ma asa w rękawie w postaci Bartosza Bednorza.

Ryszard Bosek komplementuje Bartosza Bednorza

Zakontraktowanie Bartosza Bednorza okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę włodarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Siatkarz doskonale spisuje się w barwach kędzierzynian i jest fantastycznym zastępstwem dla Kamila Semeniuka. Dobre występy przyjmującego sprawiły, że w marcu władze klubu postanowiły przedłużyć z nim kontrakt. Zachwytu nad jego formą nie ukrywa legendarny polski siatkarz Ryszard Bosek.

– Na pewno ZAKSIE było łatwiej, bo on jest siłą ataku tego zespołu. Zdecydowanie pokazał, że jest przodującym nie tylko w swoim klubie, ale także w całej lidze i można zaryzykować stwierdzenie, że nawet nie tylko w naszym kraju. Przyczynił się on bardzo do tego wyniku, szczególnie w tych ostatnich meczach pokazał, na jakim jest poziomie – powiedział mistrz świata z 1974 roku w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Bartosz Bednorz lekarstwem na problemy ZAKSY

Przed przyjściem Bartosza Bednorza ZAKSA miała mnóstwo problemów. Przegrali rywalizację w Superpucharze Polski, w PlusLidze przegrywali wiele spotkań i początkową fazę Ligi Mistrzów nie uznają za udaną. Później Tuomas Sammuelvo stworzył kolektyw, który ma szansę na dwa najważniejsze triumfy, szczególnie że wcześniej sięgnęli już po Puchar Polski.

– ZAKSIE byłoby zdecydowanie trudniej wejść do finałów bez niego. Został sprowadzony do zespołu, który znał jego wartość. Jego przyjście bardzo dużo pomogło. Oczywiście trzeba pochwalić ZAKSĘ jako zespół, bo gra on naprawdę dobrze. Ale Bednorz zagrywką w ostatnim meczu czy atakiem w przedostatnim na wysokiej piłce pokazuje, że jest jednym z najlepszych w Europie na pewno – dodał Ryszard Bosek.

