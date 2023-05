Hitowy transfer w PlusLidze potwierdzony. Wielki klub interesuje się gwiazdą

Sezon 2022/23 w PlusLidze dobiega końca, przed nami już tylko finałowa rywalizacja ZAKSY z Jastrzębskim Węglem. W związku z tym niebawem będziemy również świadkami wielu transferów w siatkarskim świecie. W najbliższym czasie dojdzie między innymi do przenosin gwiazdy Ślepska Mazow Suwałki do znacznie mocniejszej drużyny.

Andreas Takvam bliski transferu wewnątrz PlusLigi

Andreas Takvam, bo o nim właśnie mowa, był kluczowym zawodnikiem ekipy z północno-wschodniej części Polski. Gdy zespół ten awansował do PlusLigi mało kto dawał mu szansa na dłuższy pobyt na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Tymczasem Ślepsk utrzymał się w niej nieprzerwanie od 2019 roku. Duża w tym zasługa środkowego, który po kilku sezonach pragnie zrobić krok naprzód w swojej karierze.

Duże zainteresowanie Norwegiem potwierdził sam prezes drużyny z Suwałk. – To zawodnik, który każdego roku rozwijał się razem z nami. Dokładał ważne cegiełki do osiąganych przez nas wyników. Zaufanie i warunki do rozwoju, którymi obdarzyliśmy Andreasa przez ostatnie cztery sezony, zaowocowały zainteresowaniem z większych ośrodków – stwierdził Wojciech Winnik w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej klubu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle chce Andreasa Takvama

Działacz nie sprecyzował, kto konkretnie chciałby pozyskać Takvama, ale do tych informacji dotarł Polsat Sport. Według dziennikarzy z tej redakcji 29-latek zostanie siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Co prawda obecni mistrzowie Polski z 2022 roku mają w swojej kadrze czterech środkowych, aczkolwiek dwóch z nich może niebawem opuścić drużynę. Norbert Huber łączony jest bowiem z Jastrzębskim Węglem oraz Itasem Trentino, lecz jego przyszłość nie została jeszcze wyjaśniona. Ponadto pod znakiem zapytania stoi też przyszłość Twana Wiltenburga. Norweg ze Ślepska Malow Suwałki miałby zastąpić jednego z nich.

