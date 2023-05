Rewelacyjny atakujący PlusLigi zagra w Katarze. Szybki transfer przed końcem sezonu

W rozgrywkach PlusLigi emocjonujemy się starciem Jastrzębskiego Węgla z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Obie ekipy po raz kolejny zmierzą się w walce o złoto mistrzostw Polski. Co więcej, identyczne starcie zobaczymy także już niedługo w Turynie przy okazji finału Ligi Mistrzów. Zawodnicy, którzy zakończyli już zmagania w rozgrywkach, szukają tymczasowego zatrudnienia m.in. na Bliskim Wschodzie.

Wassim Ben Tara zagra w Katarze

W ostatnich dniach wiele mówiło się o tymczasowym transferze Jakuba Szymańskiego do Al Ain, klubu występującego w lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ruch świeżego reprezentanta Polski nie jest czymś niecodziennym. Co roku wielu zawodników po wcześniejszym skończeniu sezonu decyduje się na moment dołączyć do klubu z Bliskiego Wschodu. Przeważnie jest to kontrakt na maksymalnie kilka spotkań, a za które mogą liczyć na dobre wynagrodzenie.

Na podobny ruch zdecydował się najskuteczniejszy siatkarz fazy zasadniczej PlusLigi. Wassim Ben Tara błyszczał w tym sezonie w barwach PSG Stali Nysa. Tunezyjczyk z polskimi korzeniami świetną grą zapracował na transfer do Włoch. Atakujący w przyszłym sezonie ma przywdziewać koszulkę Sir Safety Susa Perugii. Zanim do tego dojdzie, na moment dołączy do ligi katarskiej. Urodzony w Tunisie gracz związał się na moment z Qatar S.C. Klub od wielu lat stara się o triumf w krajowych rozgrywkach. Ben Tara ma pomóc w zdobyciu Emir Cup.

Kariera Wassima Ben Tary

PSG Stal Nysa zakończyła zmagania w PlusLidze na siódmym miejscu, po wygraniu rywalizacji z Indykpol AZS-em Olsztyn. Ben Tara grał w Nysie od 2020 roku, kiedy to Stal ponownie pojawiła się na parkietach PlusLigi. Wcześniej reprezentował liczne kluby francuskie w tym mistrza Francji 2017, Chaumont VB 52.

