Malwina Smarzek wróci do Europy? Media: Szykuje się transfer

W lipcu 2022 roku Malwina Smarzek trafiła do Osasco Voleibol Clube. Ten transfer doszedł do skutku m.in. z powodu wojny w Ukrainie. Atakująca występowała w Lokomotiwie Kaliningrad, ale po rosyjskiej inwazji zdecydowała się odejść do KS DevelopRes Rzeszów.

Malwina Smarzek wraca do reprezentacji Polski

Z brazylijskim klubem Polka dotarła do półfinału krajowych rozgrywek, co dało jej powołanie do reprezentacji. Ta decyzja Stefano Lavariniego jest dość szeroko komentowana, bo Smarzek w 2022 roku była pomijana, a w mediach pojawiały się informacje o konfliktu.

Selekcjoner reprezentacji Polski wytłumaczył tę konkretną decyzję w wywiadzie dla TVP Sport. – W tym roku ponownie pomyślałem, aby wziąć ją pod uwagę na Ligę Narodów. Ponieważ dała pełną dyspozycyjność, jest na liście – powiedział Stefano Lavarini i dodał, że brał pod uwagę trzy czynniki.

– Wziąłem pod uwagę to, co zbudowaliśmy w zeszłym sezonie, Tauron Ligę i model występów na poziomie międzynarodowym – wyznał.

Przyszłość Malwiny Smarzek. Media: Siatkarka zmieni klub

Teraz w przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje dot. przyszłości Malwiny Smarzek. Według informacji dziennikarza Volleynews.it reprezentantka Polski niedługo zmieni klub. Jego zdaniem szykuje się wielki powrót do Europy i na Półwysep Apeniński.

„Najnowsze doniesienia dotyczące przyszłości Malwiny Smarzek sugerują, że polska atakująca może wrócić do Włoch. Potencjalny kierunek to Casalmaggiore” – napisał Alessandro Garotta na Twitterze.

Przypomnijmy, Malwina Smarzek występowała już we Włoszech. Polka reprezentowała barwy dwóch klubów – Zanetti Bergamo, gdzie grała w latach 2018-2020. Ponadto w sezonie 2021-2022 atakująca występowała w Igor Gorgonzola Novara, gdzie wywalczyła wicemistrzostwo kraju. Po tych latach na Półwyspie Apenińskim siatkarka przeniosła się na sezon do Lokomotiwu Kaliningrad.

