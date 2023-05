Gwiazdor odchodzi z PlusLigi. „Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę”

Przed sezonem do Aluronu CMC Warty Zawiercie dołączył Santiago Danani, który poprzedni rok spędził w Berlin Recycling Volleys. Dla Argentyńczyka, który jest uznawany za czołowego libero świata, była to pierwsza przygoda z PlusLigą.

Pierwszy sezon Santiago Dananiego w PlusLidze

Libero dołączył do Jurajskich Rycerzy jako brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Tokio. Ponadto Argentyńczyk ma na swoim koncie mistrzostwo i superpuchar Niemiec, a z młodzieżowymi reprezentacjami sięgał po mistrzostwo świata do lat 23 i wicemistrzostwo świata juniorów.

Po transferze Santiago Danani wyznał, że zdecydował się związać z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, bo to wielki klub. – Zbudowaliśmy świetną drużynę i jesteśmy w stanie walczyć w każdych rozgrywkach – powiedział w klubowych mediach na początku swojej przygody.

Santiago Danani: Mam nadzieję, że w przyszłości tu wrócę

Ostatecznie Aluron CMC Warta Zawiercie walczy o brązowy medal PlusLigi z Asseco Resovią. W pierwszym spotkaniu do trzech zwycięstw górą byli Jurajscy Rycerze, którzy triumfowali w tie-breaku. W przyszłym sezonie dojdzie do wielu zmian w ekipie prowadzonej przez Michała Winiarskiego. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy sezon w PlusLidze będzie, póki co ostatnim dla Santiago Dananiego.

Libero wygadał się w rozmowie z serwisem plusliga.pl. Na pytanie, czy ten sezon w PlusLidze to dla niego szczególne doświadczenie, Argentyńczyk odparł, że tak i bardzo sobie chwali grę w Polsce. – Cieszę się, że tu jestem. Mam nadzieję, że w przyszłości wrócę jeszcze do PlusLigi. Jestem tu szczęśliwy i odczuwam dużą radość z gry dla polskich kibiców, którzy są niesamowici. W każdym meczu można poczuć wyjątkową atmosferę, nie tylko w tych wielkich o najwyższe cele – powiedział.

Santiago Danani odchodzi z PlusLigi. "To już pewne"

Po tej wypowiedzi Danani został dopytany, czy jego słowa oznaczają, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy go na parkietach PlusLigi. – To już pewne, że po tym sezonie opuszczę Polskę, ale mam nadzieję, że w przyszłości tu jeszcze wrócę – podkreślił.

W przestrzeni medialnej już wcześniej spekulowano na temat przyszłości argentyńskiego libero. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że siatkarz ma trafić do Rosji, do drużyny Fakieł Nowy Urengoj. Na razie są to tylko plotki, a oficjalnego potwierdzenia na próżno szukać w klubie, czy u samego zainteresowanego.

