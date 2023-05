Reprezentantka Polski kończy karierę! Ta decyzja zapadła nagle i niespodziewanie

Julia Kąkol (z domu Twardowska), nie była może największą gwiazdą Tauron Ligi, aczkolwiek jej decyzja o zakończeniu kariery wywołała spore zdziwienie. Siatkarka ma bowiem dopiero 28 lat, więc jeszcze przez kilka sezonów mogłaby występować na wysokim poziomie. Tak się jednak nie stanie, ponieważ po meczu z BKS-em Bostik Bielsko-Biała postanowiła już nigdy więcej nie wychodzić na parkiet.

Julia Kąkol z Grot Budowlanych Łódź zakończyła karierę

Swoje ostatnie spotkanie rozegrała więc w ramach walki Budowlanych o trzecie miejsce na koniec sezonu 2022/23. Co jednak może nieco dziwić, rywalizacja łódzkiej i małopolskiej drużyny jeszcze się nie rozstrzygnęła. Aby zdobyć brązowy medal, trzeba wygrać trzy mecze z przeciwnikiem pretendującym do tej samej nagrody. Na razie podopieczne Macieja Bernata prowadzą 2:0. 6 maja poszło im na tyle dobrze, że wygrały 3:0 (27:25, 25:11 i 25:21).

Naturalnie uroczyste pożegnanie Kąkol nastąpiło już po spotkaniu – najprawdopodobniej ostatnim rozgrywanym w Łodzi. Dlatego też fani oraz działacze postanowili uhonorować swoją zawodniczkę właśnie teraz, we własnym obiekcie. Gdy potyczka dobiegła końca, przyjmująca odebrała wyjątkowy prezent – czyli kosz wypełniony ziołami. Było to jasne nawiązanie do jej pseudonimu. Kibice z kolei na trybunie rozwiesili transparent. „Zioło, jesteś legendą” – głosił napis.

Rzeczywiście zawodniczka ta spędziła w Łodzi wiele czasu. W Grot Budowlanych występowała bowiem od sześciu sezonów. Właśnie z tym klubem zdobyła trzy medale mistrzostw Polski, aczkolwiek nigdy nie udało jej się sięgnąć po złoto. W CV ma też dwa Superpuchary i jeden krajowy puchar. Wcześniej reprezentowała jeszcze barwy Pałacu Bydgoszcz, MOYA Radomianki Radom i Jokera Świecie. Jej bilans występów w Tauron Lidze wyniósł 231 spotkań. Ponadto była reprezentantką Polski w latach 2014-2020.

