Legenda jest pod wrażeniem tego siatkarza. Komplementy dla młodego Polaka

Pod koniec kwietnia poznaliśmy powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski na sezon 2023. Jak to zwykle bywa za kadencji Nikoli Grbicia, niektóre jego decyzje co najmniej zdziwiły opinię publiczną. Tak było między innymi w związku z pominięciem Macieja Muzaja i Fabiana Drzyzgi, a także wyborami na pozycję libero. Damian Wojtaszek uważa jednak, że postawienie na jednego z młodych zawodników to był bardzo dobry wybór.

Jakub Hawryluk przyszłością reprezentacji Polski?

Niedawno o obsadę tej pozycji martwili się eksperci w studio Polsatu Sport. Jakub Bednaruk przekonywał wówczas, że jest to Pięta achillesowa drużyny Biało-Czerwonych, bo żaden z naszych rodaków występujących na co dzień w tej roli nie jest w wielkiej formie. – Ja w przeciwieństwie do was w ogóle nie boję się o pozycję libero – stwierdził na antenie tej samej telewizji.

Doświadczony siatkarz, który zakończył już swoją reprezentacyjną przygodę, uważa, iż rywalizacja względem tej funkcji rozegra się (niczym rok temu) między Pawłem Zatorskim oraz Jakubem Popiwczakiem. Być może kilka szans otrzymają też ich młodsi koledzy, między innymi Kamil Szymura czy Jakub Hawryluk. Ten ostatni urodził się w 2003 roku, ma więc dopiero 20 lat, a już znalazł się w gronie reprezentantów Polski powołanych przez Nikolę Grbicia.

Damian Wojtaszek chwali Jakuba Hawryluka

Wojtaszek wierzy jednak w tego siatkarza i wróży mu wielką karierę. Charakteryzując go, stwierdził, iż gracz Indykpol AZS-u Olsztyn jest uniwersalny, umie dobrze wystawić piłkę, właściwie i szybko reaguje na sytuacje boiskowe, a imponuje też spokojem na przyjęciu.

– Gdy popełni błąd, na jego twarzy nie widać zdenerwowania i strachu. Taki libero daje dobre perspektywy PlusLidze i reprezentacji – wyznał doświadczony siatkarz. Przypomniał, że w sezonie 2022/23 Hawryluk wygryzł ze składu innego libero, co bardzo dobrze o nim świadczy. – Chciałbym zobaczyć go w meczu pod presją, w którym po prostu trzeba wygrać – podsumował.

