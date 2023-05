Polska siatkarka zabrała głos po poważnej kontuzji. U jej boku Zbigniew Bartman

Finał Tauron Ligi jest niezwykle emocjonujący. Dotarły do niego dwie najlepsze ekipy rundy zasadniczej, czyli Developres Bella Dolina Rzeszów i ŁKS Commercecon Łódź. Pierwszy mecz odbył się 3 maja i zwyciężyła go pierwsza ze wspomnianych drużyn 3:1. W drugim triumfowały zawodniczki z Łodzi 3:2, jednak nie wszyscy będą wspominać pozytywnie tamto spotkanie. Wszystko przez kontuzję, jakiej nabawiła się jedna z gwiazd łódzkiego zespołu.

Zuzanna Górecka poważnie kontuzjowana

Do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem Zuzanny Góreckiej doszło podczas tie-breaka. Przyjmująca wyskoczyła do ataku, po którym niefortunnie wylądowała, przez co jej kolano wygięło się do środka. 23-latka nie potrafiła o własnych siłach wstać z parkietu i konieczna była interwencja lekarska. Ostatecznie reprezentantka Polski została zniesiona na noszach i stało się jasne, że jej kontuzja jest bardzo poważna.

– Nie jestem lekarzem, ale Zuzia faktycznie bardzo cierpiała, ale trzeba się wstrzymać do diagnozy specjalistów – powiedziała po meczu koleżanka z drużyny Góreckiej, Kamila Witkowska.

Zuzanna Górecka zabrała głos po odniesieniu urazu

W dalszym ciągu nie ma informacji, co dokładnie wydarzyło się w przytoczonej sytuacji i jak długa będzie przerwa od gry przyjmującej ŁKS-u Commerceconu Łódź. Klub nie wydał również oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Zuzanna Górecka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym zapozowała razem z ukochanym Zbigniewem Bartmanem. Widać na nim kontuzjowaną nogę gwiazdy.

„Kochani, bardzo wam dziękuję za wszystkie wiadomości i słowa wsparcia. Nie jestem w stanie odpisać wszystkim, ale dziękuję wam bardzo! Z taką pomocą wrócę szybko do zdrowia” – napisała siatkarka.

Udostępniła również inną fotkę, na której widać, jak były reprezentant Polski zmienia jej opatrunek, a towarzyszy mu przy tym pies.

