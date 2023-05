Gwiazdor opuszcza klub PlusLigi. Jest oficjalne potwierdzenie

Wraz z finiszem bieżącego sezonu PlusLigi dochodzi do coraz większej ilości ruchów transferowych. Wczoraj podawaliśmy informację o transferze Jeffreya Jendryka z LUK-u Lublin do włoskiej Giolelli Prismy Taranto. Także poza terenem Polski jest ciekawie. Michał Kubiak po siedmiu latach gry dla japońskiego Panasonic Panthers opuścił jego szeregi i jeszcze nie wiadomo, do którego klubu trafi. Wszystko wskazuje na to, że teraz PSG Stal Nysa będzie miała zagwozdkę przy załataniu dziury, która powstanie po Kamilu Kwasowskim.

Kamil Kwasowski opuszcza PSG Stal Nysę

PSG Stal Nysa wydała oficjalne powiadomienie w mediach społecznościowych o nieprzedłużeniu umowy z przyjmującym Kamilem Kwasowskim. Kapitan bronił jej barw przez dwa lata.

– Dziękujemy Kamilowi za dwa lata spędzone w Nysie. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jaką rolę jako kapitan odegrał Kamil w drużynie. Był on jedną z postaci, które nadawały tej drużynie charakter, jednym z jej trzonów – powiedział Robert Prygiel, prezes PSG Stali Nysa.

Kariera Kamila Kwasowskiego

W sezonie 2022/23 Kamil Kwasowski wystąpił w 32 meczach PlusLigi. Łącznie dla PSG Stali Nysa zdobył 290 punktów, z czego 234 z ataku, 26 zagrywkami i 30 blokiem. Zasilił ekipę z Nysy w 2021 roku, a wcześniej reprezentował barwy m.in. BBTS-u Bielsko-Biała, czyli tego sezonowego spadkowicza, czy GKS-u Katowice.

Jeszcze nie wiadomo dokąd uda się Kamil Kwasowski, jednak wiele wskazuje na to, że jego nowym pracodawcą zostanie drużyna Cuprum Lubin. Wszystko powinno rozstrzygnąć się w najbliższych tygodniach. 32-latek nie ma na swoim koncie wielu sukcesów w seniorskiej siatkówce. Z kolei jako junior sięgał po złoty medal w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2007 roku oraz srebro w Mistrzostwach Polski Juniorów w 2009 roku.

