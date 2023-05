Legenda PGE Skry Bełchatów mówi „dość”. To wyjątkowo utytułowany siatkarz

Trwa rozbiór PGE Skry Bełchatów. Z klubem, który w sezonie 2022/23 miał sporo problemów pożegnali się już Karol Kłos i Mateusz Bieniek, którzy łączeni są z Asseco Resovią i Wartą Zawiercie oraz Filippo Lanza, który związał się z Prisma Taranto, a swoją sportową karierę postanowił zakończyć Dawid Gunia.

Legenda PGE Skry kończy sportową karierę

Teraz do grona tego trzeciego oficjalnie dołączył Robert Milczarek, który również postanowił zakończyć swoją sportową karierę. Siatkarz jest legendą tego klubu, która zdecydowaną większość swojej kariery spędziła w Skrze.

Swój pierwszy kontrakt z bełchatowskim klubem Milczarek podpisał w 2003 roku. Wówczas razem z kolegami z drużyny wywalczył cztery mistrzostwa Polski (2005, 2006, 2007 i 2008), trzy Puchary Polski (2005, 2006 i 2007) oraz brązowy medal Ligi Mistrzów (2008).

Wszystkie drogi prowadzą do Bełchatowa

W 2008 roku libero dołączył do Politechniki Warszawskiej, a następnie do Pamapolu Wieluń. Siatkarz do Bełchatowa wrócił po sezonie 2010/11 i zdobył swój czwarty Puchar Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

W kolejnych latach Robert Milczarek grał w Kielcach, Gdańsku i Będzinie, lecz w 2015 roku znów postanowił wrócić do Skry, z którą wywalczył piąte mistrzostwo Polski (2018), piąty Puchar Polski (2016), dwa Superpuchary Polski (2017 i 2018) oraz brązowy medal Ligi Mistrzów (2019).

Robert Milczarek to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników PGE Skry

Teraz Robert Milczarek powiedział „dość” i po 20 latach spędzonych na parkiecie libero postanowił zakończyć swoją sportową karierę, w czasie której rozegrał łącznie 308 meczów ligowych, głównie jako libero, choć grywał także jako przyjmujący.

„Robert Milczarek kończy karierę sportową jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii PGE Skry. Dziękujemy za wszystkie lata spędzone w Bełchatowie, niezapomniane sukcesy i życzymy powodzenia na dalszej drodze!” – czytamy w komunikacie klubu.

