Nikola Grbić zaapelował do reprezentantów Polski. Jasny komunikat ze strony trenera

Pod koniec kwietnia Nikola Grbić wysłał powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski na sezon 2023. Jak zwykle nie brakowało w nim niespodzianek, za to duży dyskutowało się między innymi o nieobecnych. Część z wybranych przez selekcjonera siatkarzy już rozpoczęła przygotowania do gry w barwach narodowych, a sam trener zwrócił się do swoich podopiecznych z wymownym przekazem.

Nikola Grbić na razie będzie pracował tylko z częścią siatkarzy

Zgrupowanie tradycyjnie zostało zorganizowane w Spale, aczkolwiek na razie brakuje na nim wiele wielkich gwiazd, ponieważ nie wszyscy skończyli już rozgrywki klubowe. Na przykład zawodnicy z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębskiego dołączą do grupy dużo później, ponieważ wciąż rywalizują w PlusLidze i Lidze Mistrzów. W polskich rozgrywkach wciąż nie rozstrzygnęła się również walka o trzecie miejsce pomiędzy Asseco Resovią i Aluron CMC Wartą Zawiercie.

W efekcie na zgrupowaniu stawiło się zaledwie 16 z 30 wybrańców Grbicia. W tym gronie są: Sebastian Adamczyk, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Jan Firlej, Michał Gierżot, Jakub Hawryluk, Karol Kłos, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz, Mateusz Poręba, Mikołaj Sawicki, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Kamil Szymura i Karol Urbanowicz.

Jak widać, brakuje tu wiele nazwisk, które na co dzień stanowią o sile reprezentacji Polski. Z drugiej strony akurat dla tych siatkarzy to duża szansa na pokazanie się i przekonanie do siebie selekcjonera. Jasne jest bowiem, iż w dalszym etapie sezonu z grona 30 zawodników odpadnie spora część.

Nikola Grbić zwrócił się do reprezentantów Polski

– Bez względu na to czy zostaniecie tutaj tydzień, miesiąc, czy do końcowego gwizdka ostatniego meczu tego sezonu oczekuję od was zaangażowania, świadomej pracy i dążenia do rozwoju – zwrócił się Nikola Grbić do swoich podopiecznych. W ten sposób chciał natchnąć ich do walki o miejsca w składzie Biało-Czerwonych nie tylko na chwilę, lecz na cały sezon.

– Nie znaleźliście się tu przypadkowo i to od was zależy czy wykorzystacie swoje szanse. Musimy stworzyć grupę świadomą określonego celu, do którego będziemy ciężką pracą dążyć. Cieszę się, że już zaczynamy, witam was w Spale – powiedział tuż przed pierwszym treningiem.

