Zacięta walka o brąz PlusLigi. Jedna drużyna wysunęła się na prowadzenie

O brązowy medal PlusLigi w sezonie 2022/23 walczą dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Asseco Resovia Rzeszów po 30. kolejkach była pierwsza z 72 punktami na konice, a z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie uzbierała 68 punktów, czyli o jeden więcej niz trzeci Jastrzębski Węgiel, który z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle gra o złoto.

Wyrównana walka o brązowy medal PlusLigi

Mecze o trzecie miejsce rozgrywane są do trzech zwycięstw i po serii dwóch spotkań mamy wynik 1:1. W pierwszym starciu, które rozgrywane było w Rzeszowie górą byli goście, którzy ostatecznie triumfowali 3:2. Po przeniesieniu zmagań do Zawiercia znów zwyciężyli przyjezdni.

Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Asseco Resovii. Trzeci mecz, który rozegrany był we wtorek 9 maja zadecyduje, kto przed starciem 13 maja wyjdzie na prowadzenie 2:1 i zawalczy o zdobycie brązu w tym sezonie.

Asseco Resovia Rzeszów w końcu triumfuje u siebie

Choć lepiej tego seta otworzyli goście z Zawiercia od prowadzenia 0:2, to wraz z upływem czasu siatkarze Asseco Resovii Rzeszów rozkręcali się. Gospodarze odskoczyli nawet na prowadzenie 10:6 za sprawą ofiarnej gry w obronie oraz bardzo dobrej zagrywki.

Później podopieczni Giampaolo Medeiego wyszli na czteropunktowe prowadzenie (15:11), którego nie oddali do końca. Ta partia padła łupem rzeszowian, którzy pokonali przeciwników 25:19.

Mocne otwarcie drugiego seta i walka Warty Zawiercie o odrobienie wyniku

W drugiej partii Asseco Resovia Rzeszów kontynuowała swoją świetną grę z pierwszego seta. Po pierwszych siedmiu akcjach gospodarze prowadzili 6:1 i pewnie zmierzali po zwycięstwo w drugim secie. W pewnym momencie goście wzięli się w garść i kiedy rzeszowianie zdobywali punkt, oni wyszarpywali dwa, dzięki temu zrobił się wynik 19:17, który pozwalał podopiecznym Michała Winiarskiego wierzyć, że odwrócą losy tego seta.

Po serii błędów Asseco Resovii i skutecznej gry Warty Zawiercie gościom w końcu udało się doprowadzić do remisu 19:19. Końcówka tego seta była niesamowicie wyrównana, ale więcej zimnej krwi zachowali gospodarze, którzy zatriumfowali 25:22. Spuentował tego seta asem serwisowym Jakub Bucki.

W trzecim secie to Aluron CMC Warta Zawiercie wysunęła się na prowadzenie 6:8, ale gospodarze byli w stanie szybko wyrównać stan tej partii (9:9). Końcówka tego seta była niezwykle wyrównana, ale to ostatecznie gospodarze wygrali 25:23 a w całym meczu 3:0 i to oni są bliżsi brązowego medalu w tym sezonie PlusLigi.

