Polski mistrz świata zmienia klub. To już oficjalnie

Lato to w siatkówce nie tylko okres reprezentacyjnych zmagań, ale też czas transferów, często dość niespodziewanych. Poszczególnie kluby decydują się nawet na istne rewolucje w swoich składach i zdaje się, że taka zajdzie między innymi w PSG Stali Nysa. Drużyna z województwa opolskiego przystąpi do następnego sezonu znacznie odmieniona. Teraz dowiedzieliśmy się, że z drużny odejdzie między innymi Rafał Buszek. Wcześniej informowano o rozstaniu z innymi zawodnikami.

Rafał Buszek odchodzi z PSG Stali Nysa

Na przykład 9 maja dowiedzieliśmy się, że w ekipie tej nie zobaczymy już Kamila Kwasowskiego. Siatkarz ten był nawet jej kapitanem, ale mimo wszystko obie strony zadecydowały, iż swoją przyszłość będą budować osobno. Ponadto bohaterem transferowego hitu stał się Wassim Ben Tara, który przeniósł się do Sir Safety Perugii, jednego z najmocniejszych klubów na Starym Kontynencie. W drużynie tej zagra z Kamilem Semeniukiem oraz Wilfredo Leonem.

10 maja natomiast Stal Nysa ogłosiła rozstanie z jeszcze jednym ważnym siatkarzem. Zespół opuści bowiem człowiek, który ma ogromne doświadczenie w PlusLidze, a także wielki sukces reprezentacyjny na koncie. Chodzi o Rafała Buszka, który w 2014 roku zdobył z Biało-Czerwonymi złoty medal mistrzostw świata. W swojej karierze wywalczył ponadto cztery mistrzostwa kraju – dwa z ZAKSĄ i tyle samo z Asseco Resovią.

Prezes PSG Stali Nysa żegna Rafała Buszka

Sukcesów ze Stalą Nysa natomiast nie będzie, gdyż obie strony podziękowały sobie po jednym sezonie współpracy. – Rafał to jest człowiek, który naszej drużynie dał bardzo dużo. To jest wzór do naśladowania w hali, na treningu i poza boiskiem. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem spotkać go na swojej drodze, bo wszyscy na tym skorzystaliśmy. Dziękuję mu bardzo za to, co zrobił dla nas i dla drużyny – tak odejście przyjmującego skomentował Daniel Pliński, prezes klubu.

W tym momencie nie wiadomo jeszcze, gdzie w najbliższej przyszłości zagra Buszek. Patrząc na jego CV, na brak ofert nie powinien narzekać.

